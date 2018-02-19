Лавров заявил о попытках США и ЕС привнести антироссийские элементы на Балканы

Сегодня исполняется 180 лет установления дипломатических отношений между Россией и Сербией. В двух странах пройдут торжественные мероприятия. В преддверии даты министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью сербскому информагентству Beta. Беседа коснулась отношений с Западом и присутствия нашей страны на Балканах.

Глава МИД РФ заявил, что Москва никогда не приносила конфронтацию на Балканы. Скорее наоборот, помогала отстаивать интересы Сербии. Также Сергей Лавров добавил, что Россия все делает открыто, в отличие от Запада.



Сергей Лавров: «Мы видим попытки США, да и того же Евросоюза, в своей балканской позиции привносить антироссийские элементы. Мы никогда, ни в одной столице, будь то на Балканах или еще где-то, не бегаем по кабинетам и уж тем более публично не говорим, что нельзя дружить с кем-то из западных коллег. А Вашингтон и некоторые европейские столицы направляют своих эмиссаров на Балканы ровно с этой целью: не дружите с Россией, отказывайтесь от взаимодействия во всех областях».



Также Лавров добавил: нельзя укреплять свою безопасность за счет других, как это делает НАТО, пытаясь встроить Балканы в политику разделительных линий. По его словам, само расширение альянса является наибольшим вызовом общеевропейской стабильности и безопасности.