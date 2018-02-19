Жизнь девочки с пересаженным сердцем оказалась в опасности из-за бюрократических проволочек

Жизнь иркутской школьницы, которая перенесла пересадку сердца, снова оказалась под угрозой. И все
из-за бюрократических проволочек. Чтобы обеспечить дочь нужными лекарствами, родители Вики Ивановой вынуждены писать десятки писем местным чиновникам, а те в свою очередь ссылаются на регламенты и квоты. Согласовать медицинское лечение удалось лишь после вмешательства журналистов.
Девочка с индийским сердцем снова оказалась в опасности. Из-за нерасторопности чиновников вопрос с жизненно важными лекарствами непростительно затянулся. Заявку мама подала еще в ноябре и каждый день с тревогой ждала ответа. Каждый день Вика Иванова принимает горсть препаратов, чтобы организм не отторг донорское сердце и оно продолжало биться.
Елена Голенецкая, заместитель министра здравоохранения Иркутской области: «Я не согласна, что это административная и бюрократическая чепуха, потому что инструкции, они тоже кровью написаны. Потому что они написаны тоже на основании опыта работы специалистов и тех побочных эффектов, которые имеют препараты. Вы понимаете, любой препарат что-то лечит, а что-то калечит».
История Вики Ивановой уникальна. Ребенку с рестриктивной кардиомиопатией потребовалась пересадка сердца. Но в России пока такие операции детям не делают. Иркутский журналист Алёна Корк обратилась к президенту за помощью на медиафоруме «Общероссийского народного фронта», буквально выкрикнув с места: «У нас умирает ребенок!». После вмешательства Владимира Путина семье наконец выделили квоту на операцию в Индии. Хирурги пересадили девочке сердце разбившегося мотоциклиста.
Домой мама с Викой вернулись с целым чемоданом лекарств. Теперь каждый год они должны летать к индийским специалистам для корректировки лечения. В Иркутской области нет ни одного специалиста, имеющего опыт трансплантации сердца ребенку. Поэтому семья Ивановых придерживается лечебной тактики, избранной индийскими врачами.
Общественность возмущена столь долгими раздумьями, заседаниями и консилиумами на местном уровне, решающее слово в которых за чиновниками от медицины. Скандал разгорелся, когда стало понятно, что бюрократические проволочки ставят жизнь детей с пересаженными органами под угрозу так же, как и смертельно опасные болезни.
Юлия Иванова, мать Вики: «Инструкции и регламенты они соблюдают хорошо. Но я полагаю, что речь идет о человеческой жизни, о жизни ребенка, получившего такой уникальный шанс, и, наверное, нужно отвлекаться от инструкций и какую-то человечность включать».
Ситуация вокруг девочки с индийским сердцем опять разрешилась после вмешательства журналистов. Необходимое лечение согласовали и даже установили постоянное медицинское наблюдение у разных врачей. Другим таким же пациентам в Иркутской области приходится по суду добиваться своевременной лекарственной помощи для детей с пересаженными органами.
Активисты «Общероссийского народного фронта» взялись устранить проблему бюрократической волокиты для таких пациентов, как Вика Иванова. Девочка с индийским сердцем, теперь каждую осень празднующая второй день рождения, взрослеет, преодолевая новые испытания. А ее мама уже начала готовиться к очередной поездке в Индию.
Елена Голенецкая, заместитель министра здравоохранения Иркутской области: «Я не согласна, что это административная и бюрократическая чепуха, потому что инструкции, они тоже кровью написаны. Потому что они написаны тоже на основании опыта работы специалистов и тех побочных эффектов, которые имеют препараты. Вы понимаете, любой препарат что-то лечит, а что-то калечит».
История Вики Ивановой уникальна. Ребенку с рестриктивной кардиомиопатией потребовалась пересадка сердца. Но в России пока такие операции детям не делают. Иркутский журналист Алёна Корк обратилась к президенту за помощью на медиафоруме «Общероссийского народного фронта», буквально выкрикнув с места: «У нас умирает ребенок!». После вмешательства Владимира Путина семье наконец выделили квоту на операцию в Индии. Хирурги пересадили девочке сердце разбившегося мотоциклиста.
Домой мама с Викой вернулись с целым чемоданом лекарств. Теперь каждый год они должны летать к индийским специалистам для корректировки лечения. В Иркутской области нет ни одного специалиста, имеющего опыт трансплантации сердца ребенку. Поэтому семья Ивановых придерживается лечебной тактики, избранной индийскими врачами.
Общественность возмущена столь долгими раздумьями, заседаниями и консилиумами на местном уровне, решающее слово в которых за чиновниками от медицины. Скандал разгорелся, когда стало понятно, что бюрократические проволочки ставят жизнь детей с пересаженными органами под угрозу так же, как и смертельно опасные болезни.
Юлия Иванова, мать Вики: «Инструкции и регламенты они соблюдают хорошо. Но я полагаю, что речь идет о человеческой жизни, о жизни ребенка, получившего такой уникальный шанс, и, наверное, нужно отвлекаться от инструкций и какую-то человечность включать».
Ситуация вокруг девочки с индийским сердцем опять разрешилась после вмешательства журналистов. Необходимое лечение согласовали и даже установили постоянное медицинское наблюдение у разных врачей. Другим таким же пациентам в Иркутской области приходится по суду добиваться своевременной лекарственной помощи для детей с пересаженными органами.
Активисты «Общероссийского народного фронта» взялись устранить проблему бюрократической волокиты для таких пациентов, как Вика Иванова. Девочка с индийским сердцем, теперь каждую осень празднующая второй день рождения, взрослеет, преодолевая новые испытания. А ее мама уже начала готовиться к очередной поездке в Индию.
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