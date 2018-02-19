Как сменить профессию в зрелом возрасте: в России начали борьбу с эйджизмом

Российское Министерство образования и науки готовит масштабную реформу. Ведомство планирует изменить статус техникумов и колледжей. На их базе создадут учебные центры, где знания смогут получать не только вчерашние школьники, но и взрослые, которые решили поменять профессию. Подобное желание уже стало настоящим трендом. Все больше опытных специалистов неожиданно понимают, что хотят попробовать себя в новой сфере.

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Жители России, как правило, консервативны. Переехать в другой город, а уж тем более сменить профессию — это ж надо родиться заново, так просто не сделаешь. Тем более есть возраст: где-то после 45 устроиться на новое место весьма нелегко. Такой шаблон у работодателей. У молодых, мол, глаза горят (правда, их и уволить проще), а у пожилых — стереотипы, старая школа. Однако на их стороне все же опыт. Только при этом новые знания усваивать труднее, а многим кажется, что и незачем.



Алёна Владимирская, руководитель проекта «Антирабство»: «Проблема решаема. Почему она у большинства не решается? Потому что эта проблема требует от вас большой внутренней работы. Той, к которой люди старшего возраста далеко не всегда готовы. А вот сейчас надо учиться, а как же так? Я вот же был какой-то начальник, а теперь мне учиться с нуля».



Современные кадровики, а точнее, карьерные консультанты, не исключают практически никаких вариантов профессиональной переориентации. На деле таких примеров множество. Андрей Гришковец являлся журналистом одной очень известной газеты, и его карьера была фактически сделана. Однако с детства он мечтал стать врачом. Но воплощать мечту начал не после школы, а в 35 лет. Сейчас Гришковец — заведующий лечебно-диагностическим отделением №3 Сеченовского университета.



Это называется словом эйджизм от английского age — возраст. Во многих странах ссылка на возраст при отказе в приеме на работу считается дискриминацией.