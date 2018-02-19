Французского горнолыжника выгнали с Олимпиады за слова о своей команде

Сборная Франции по горнолыжному спорту выдворила с Олимпиады в Пхёнчхане одного из своих спортсменов за публичную критику партнеров по команде.

Главным героем скандала, разразившегося после соревнований в гигантском слаломе, стал Матьё Февр. Раздосадованный своим седьмым результатом спортсмен заявил, что приехал на Олимпиаду выступать «только ради себя» и испытывает отвращение к третьему месту другого француза — Алексиса Пентюро. При этом впереди Февра в итоговом протоколе оказались еще два спортсмена из Франции — Виктор Мюффа-Жанде (6-е место) и Тома Фанара (5-е).



Матьё Февр: «Если бы вы только знали, что я думаю о нашем коллективе. Результат Пентюро вызывает у меня отвращение. Я здесь, чтобы выступать только ради себя. Во второй попытке я проехал хорошо. Когда увидел итоговое время, для меня это было сродни пощечине».



Позднее француз извинился за свои слова, но решение выгнать его из расположения сборной и вообще с Олимпиады уже было принято. Директор французской команды Давид Частан отметил, что санкции в отношении Февра приняты «по дисциплинарным причинам».