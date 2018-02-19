Россиянка Демидова вышла в финал соревнований по фристайлу в хафпайпе

Россиянка Валерия Демидова квалифицировалась в финал соревнований в лыжном хафпайпе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Во втором квалификационном заезде Демидова набрала 73,60 балла, заняв десятое место, что позволяет ей принять участие в финале.



Валерия Демидова: «Могла сегодня выступить получше, конечно. Да и судьи немного пожадничали с баллами. Надеюсь, что в финале у меня получится все гораздо лучше».



Лучшей по итогам двух квалификационных заездов стала представительница канадской команды Кэсси Шарп (93,40).



Финальные соревнования в данной дисциплине пройдут во вторник, 20 февраля.