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    Россиянка Демидова вышла в финал соревнований по фристайлу в хафпайпе

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    Россиянка Демидова вышла в финал соревнований по фристайлу в хафпайпе

    Россиянка Демидова вышла в финал соревнований по фристайлу в хафпайпе

    Россиянка Валерия Демидова квалифицировалась в финал соревнований в лыжном хафпайпе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

    Во втором квалификационном заезде Демидова набрала 73,60 балла, заняв десятое место, что позволяет ей принять участие в финале.

    Валерия Демидова: «Могла сегодня выступить получше, конечно. Да и судьи немного пожадничали с баллами. Надеюсь, что в финале у меня получится все гораздо лучше».

    Лучшей по итогам двух квалификационных заездов стала представительница канадской команды Кэсси Шарп (93,40).

    Финальные соревнования в данной дисциплине пройдут во вторник, 20 февраля.

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