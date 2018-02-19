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    СМИ: во время визита Трампа в Китай произошла потасовка из-за «ядерного чемоданчика»

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    СМИ: во время визита Трампа в Китай произошла потасовка из-за «ядерного чемоданчика»

    СМИ: во время визита Трампа в Китай произошла потасовка <nobr>из-за</nobr> «ядерного чемоданчика»

    Во время визита президента США Дональда Трампа в Китай в ноябре 2017 года произошла потасовка между сотрудниками служб безопасности двух стран из-за «ядерного чемоданчика».

    По информации американского издания Axios, Трамп зашел в зал для переговоров с китайским руководством. За ним, согласно протоколу, должен был последовать сотрудник службы безопасности с «ядерным чемоданчиком». Но китайский коллега преградил ему путь.

    Члены делегации США вызвали главу аппарата Белого дома Джона Келли. Он решительно направился в зал со словами «мы заходим». После этого началась суматоха, в ходе которой, по словам источника издания, китайский офицер схватил за руку Келли. Тот его оттолкнул. Затем агент Секретной службы США схватил китайского коллегу и повалил его на землю.

    Автор статьи утверждает, что представители властей КНР позже принесли извинения Вашингтону и попросив не предавать инцидент огласке.

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