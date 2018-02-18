Тренер сборной США по хоккею отказался пожать руку Знарку после матча

Главный тренер сборной США по хоккею Тони Гранато не стал пожимать руку тренеру российских хоккеистов Олегу Знарку после матча на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Как сообщает Insidethegames, Гранато возмутился тем, что Знарок выпустил на лед сильнейших игроков в тот момент, когда победа россиян была уже очевидной. Речь идет о ситуации в концовке матча, когда россияне находились в большинстве.
Накануне российские хоккеисты нанесли разгромное поражение команде США в заключительном матче группового раунда олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 4:0. После этой победы россияне вышли на чистое первое место в группе и напрямую пробились в четвертьфинал Олимпиады.
Накануне российские хоккеисты нанесли разгромное поражение команде США в заключительном матче группового раунда олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 4:0. После этой победы россияне вышли на чистое первое место в группе и напрямую пробились в четвертьфинал Олимпиады.
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