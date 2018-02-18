Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    Тренер сборной США по хоккею отказался пожать руку Знарку после матча

    25 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny
    Тренер сборной США по хоккею отказался пожать руку Знарку после матча

    Тренер сборной США по хоккею отказался пожать руку Знарку после матча

    Тренер сборной США по хоккею отказался пожать руку Знарку после матча
  • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny

    • Главный тренер сборной США по хоккею Тони Гранато не стал пожимать руку тренеру российских хоккеистов Олегу Знарку после матча на Олимпиаде в Пхёнчхане.

    Как сообщает Insidethegames, Гранато возмутился тем, что Знарок выпустил на лед сильнейших игроков в тот момент, когда победа россиян была уже очевидной. Речь идет о ситуации в концовке матча, когда россияне находились в большинстве.

    Накануне российские хоккеисты нанесли разгромное поражение команде США в заключительном матче группового раунда олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 4:0. После этой победы россияне вышли на чистое первое место в группе и напрямую пробились в четвертьфинал Олимпиады.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru