Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    Вильфанд: в Москве на 23 Февраля будет «настоящая мужская» погода

    1 комментарий

    Вильфанд: в Москве на 23 Февраля будет «настоящая мужская» погода

    Вильфанд: в Москве на 23 Февраля будет «настоящая мужская» погода

    День защитника Отечества в столичном регионе будет морозным, по-мужски суровым и вполне соответствовать духу торжества, сообщили в Гидрометцентре.

    По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в пятницу, 23 февраля, днем в Москве и области ожидается до 16 градусов мороза, ночью — до 26.

    Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Ночью будет около минус 20 градусов, по области — до минус 25–26, днем в послеполуденные часы температура составит минус 10–16 градусов. Будет настоящий мороз, настоящая мужская погода, которая будет полностью соответствовать празднику 23 Февраля».

    Ранее сообщалось, что очередное похолодание придет в столичный регион 20 февраля. Среднесуточная температура ожидается на 6–8 градусов ниже климатической нормы. Морозы в регионе продержатся недолго и, как ожидается, отступят уже к концу следующей недели.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru