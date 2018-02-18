Вильфанд: в Москве на 23 Февраля будет «настоящая мужская» погода

День защитника Отечества в столичном регионе будет морозным,
по-мужски суровым и вполне соответствовать духу торжества, сообщили в Гидрометцентре.
По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в пятницу, 23 февраля, днем в Москве и области ожидается до 16 градусов мороза, ночью — до 26.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Ночью будет около минус 20 градусов, по области — до минус 25–26, днем в послеполуденные часы температура составит минус 10–16 градусов. Будет настоящий мороз, настоящая мужская погода, которая будет полностью соответствовать празднику 23 Февраля».
Ранее сообщалось, что очередное похолодание придет в столичный регион 20 февраля. Среднесуточная температура ожидается на 6–8 градусов ниже климатической нормы. Морозы в регионе продержатся недолго и, как ожидается, отступят уже к концу следующей недели.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Ночью будет около минус 20 градусов, по области — до минус 25–26, днем в послеполуденные часы температура составит минус 10–16 градусов. Будет настоящий мороз, настоящая мужская погода, которая будет полностью соответствовать празднику 23 Февраля».
Ранее сообщалось, что очередное похолодание придет в столичный регион 20 февраля. Среднесуточная температура ожидается на 6–8 градусов ниже климатической нормы. Морозы в регионе продержатся недолго и, как ожидается, отступят уже к концу следующей недели.
Комментарии