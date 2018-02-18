Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  
    Петербургский сварщик-виртуоз построил бизнес на подвесных кроватях. изобретения, мебель. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский сварщик-виртуоз построил бизнес на подвесных кроватях

    Петербургский сварщик-виртуоз построил бизнес на подвесных кроватях

    3 комментария
    Петербургский <nobr>сварщик-виртуоз</nobr> построил бизнес на подвесных кроватях

    Петербургский сварщик-виртуоз построил бизнес на подвесных кроватях

    Петербургский <nobr>сварщик-виртуоз</nobr> построил бизнес на подвесных кроватях

      Сварщик-виртуоз из Петербурга Вячеслав Воронков не просто работает с металлом, а создает из него настоящие произведения искусства.

      Свою квартиру, которую декорировал сам, называет в шутку музеем. И главный его экспонат — подвесная кровать.

      Вячеслав Воронков: «Мне хотелось раскачиваться, но квартира, как вы видите, однокомнатная, надо было куда-то кровать убрать. В двадцать лет я придумал это дело и сделал очень грубую кровать номер один. С этого момента началась эволюция, и спустя 14 лет мы можем увидеть вот это».

      Кровать спрятана в потолке, крепится на цепях, а поднимается и опускается при помощи панели управления. Движение обеспечивает привод, который находится под декоративным покрытием. На металлическом каркасе расположены ортопедическое основание и матрас. При желании можно поднять или опустить изголовье с любой стороны. Когда лежишь — ощущение такое, будто качаешься на волнах. Но можно и зафиксировать кровать при помощи выдвижных ножек. Выдерживает она до 400 килограммов.

      На вопрос о безопасности — можно ли нечаянно поднять и зажать человека под потолком, Вячеслав отвечает, что на подъемном механизме стоит ограничение и если на кровати кто-то лежит, то система заблокируется.

      Вячеслав уже начал делать такие спальные места на заказ, цена одного — 500 000 рублей. А еще вместе с командой единомышленников он варит скульптуры и предметы интерьера. Говорит, что для него это не просто работа, а образ жизни.

      Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru