Петербургский сварщик-виртуоз построил бизнес на подвесных кроватях

Сварщик-виртуоз из Петербурга Вячеслав Воронков не просто работает с металлом, а создает из него настоящие произведения искусства.
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Свою квартиру, которую декорировал сам, называет в шутку музеем. И главный его экспонат — подвесная кровать.
Вячеслав Воронков: «Мне хотелось раскачиваться, но квартира, как вы видите, однокомнатная, надо было куда-то кровать убрать. В двадцать лет я придумал это дело и сделал очень грубую кровать номер один. С этого момента началась эволюция, и спустя 14 лет мы можем увидеть вот это».
Кровать спрятана в потолке, крепится на цепях, а поднимается и опускается при помощи панели управления. Движение обеспечивает привод, который находится под декоративным покрытием. На металлическом каркасе расположены ортопедическое основание и матрас. При желании можно поднять или опустить изголовье с любой стороны. Когда лежишь — ощущение такое, будто качаешься на волнах. Но можно и зафиксировать кровать при помощи выдвижных ножек. Выдерживает она до 400 килограммов.
На вопрос о безопасности — можно ли нечаянно поднять и зажать человека под потолком, Вячеслав отвечает, что на подъемном механизме стоит ограничение и если на кровати кто-то лежит, то система заблокируется.
Вячеслав уже начал делать такие спальные места на заказ, цена одного — 500 000 рублей. А еще вместе с командой единомышленников он варит скульптуры и предметы интерьера. Говорит, что для него это не просто работа, а образ жизни.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Вячеслав Воронков: «Мне хотелось раскачиваться, но квартира, как вы видите, однокомнатная, надо было куда-то кровать убрать. В двадцать лет я придумал это дело и сделал очень грубую кровать номер один. С этого момента началась эволюция, и спустя 14 лет мы можем увидеть вот это».
Кровать спрятана в потолке, крепится на цепях, а поднимается и опускается при помощи панели управления. Движение обеспечивает привод, который находится под декоративным покрытием. На металлическом каркасе расположены ортопедическое основание и матрас. При желании можно поднять или опустить изголовье с любой стороны. Когда лежишь — ощущение такое, будто качаешься на волнах. Но можно и зафиксировать кровать при помощи выдвижных ножек. Выдерживает она до 400 килограммов.
На вопрос о безопасности — можно ли нечаянно поднять и зажать человека под потолком, Вячеслав отвечает, что на подъемном механизме стоит ограничение и если на кровати кто-то лежит, то система заблокируется.
Вячеслав уже начал делать такие спальные места на заказ, цена одного — 500 000 рублей. А еще вместе с командой единомышленников он варит скульптуры и предметы интерьера. Говорит, что для него это не просто работа, а образ жизни.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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