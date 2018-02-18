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    Новинка недели: планка для создания сенсорного экрана у ноутбука. изобретения, компьютеры, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовинка недели: планка для создания сенсорного экрана у ноутбука

    Новинка недели: планка для создания сенсорного экрана у ноутбука

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    Новинка недели: планка для создания сенсорного экрана у ноутбука

    Новинка недели: планка для создания сенсорного экрана у ноутбука

    Новинка недели: планка для создания сенсорного экрана у ноутбука

      Самое любопытное из устройств, с которыми программа «Чудо техники» познакомилась за минувшие семь дней, — необычный шведский гаджет, который превращает самый простой экран ноутбука в сенсорный.

      Устройство в виде небольшой планки крепится на магнитах к основанию монитора и подключается к USB-порту. Прибор излучает невидимое световое поле, позволяющее распознавать жесты и передавать на компьютер в виде команд. В результате можно листать страницы, приближать и отдалять изображения и делать другие привычные вещи.

      Самое приятное то, что прибор работает по принципу plug-n-play: подключил — и все работает. Правда, для повышения точности ввода придется установить дополнительный плагин, что, впрочем, тоже довольно просто. Управлять можно даже в перчатках или, например, обратной стороной ручки. Вот только нужна ли эта функция, когда ноутбук и без нее работает без проблем, — вопрос.

      Цена устройства в России — около 8000 рублей. Недешево, но если ваша работа на ноутбуке правда требует тачскрина, это неплохой вариант. Устройство получает 4,5 звезды.

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