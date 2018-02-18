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    В Ангарске пожилые супруги погибли из-за прорыва трубы в квартире

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    В Ангарске пожилые супруги погибли из-за прорыва трубы в квартире

    В Ангарске пожилые супруги погибли <nobr>из-за</nobr> прорыва трубы в квартире

    Муж и жена пенсионного возраста стали жертвами инцидента в своей квартире, где прорвало трубу с горячей водой.

    Коммунальная авария в квартире 76-го квартала Ангарска произошла в ночь на 12 февраля. Находившиеся в квартире супруги успели позвонить своей дочери и сообщить о случившемся.

    СУ СК РФ по Иркутской области: «Прибывшие на место происшествия родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы».

    По предварительным данным, причиной смерти 74-летнего мужчины и его 72-летней жены стали ожоги. Начата доследственная проверка, сообщается на сайте ведомства.

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