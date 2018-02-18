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    Прощеное воскресенье: россияне отмечают один из самых добрых праздников в году. Масленица, зима, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрощеное воскресенье: россияне отмечают один из самых добрых праздников в году

    Прощеное воскресенье: россияне отмечают один из самых добрых праздников в году

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    Прощеное воскресенье: россияне отмечают один из самых добрых праздников в году

    Прощеное воскресенье: россияне отмечают один из самых добрых праздников в году

    Прощеное воскресенье: россияне отмечают один из самых добрых праздников в году

      В России сегодня заканчивают печь и есть блины и просят друг у друга прощения. Прощёное воскресенье, завершающее Масленицу, — по традиции, один из самых добрых и веселых дней в году.

      Во многих городах России работают ярмарки. В воронежском селе Нелжа самым зрелищным событием праздничной недели стало путешествие через сказочный лес. Баба-Яга делилась волшебным рецептом блинов. А на соломенном стадионе устроили масленичную семейную олимпиаду. Проигравших не было, вкусные блинные «медали» заслужили все. За неделю их испекли 12 тысяч.

      Во Владивостоке широкая Масленица стала, как и положено, настоящим праздником Солнца. Погода не подвела, и некоторым было по-настоящему жарко. На скользкий столб за подарком лезли буквально в одних трусах.

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