Пятилетней Алине нужны средства на продолжение жизненно важного курса реабилитации

После рождения медики не выявили у Алины никаких отклонений. Но неожиданно выяснилось, что у ребенка целый букет различных заболеваний, самое тяжелое из которых — приступы эпилепсии. За сутки случалось от 400 до 700 приступов. Родители уже отчаялись, что это когда-либо удастся остановить, но помогла операция.С эпилепсией удалось справиться, но два года, потерянных на борьбу с болезнью, не вернуть. Девочка в пять лет умеет гораздо меньше, чем трехлетние дети. Мама Фаина ежедневно без устали по пять-шесть часов занимается с Алиной сама. А еще помогают логопеды, массажисты и многочисленные курсы лечения. На это уходит большая часть бюджета семьи. Врачей московского центра «Вместе с мамой» Фаина считает волшебниками. Ребенок, который лишь лежал, после трех курсов здесь, смог сделать свои самые первые в жизни шаги.Глядя на стремительный прогресс в развитии ребенка, врачи говорят, что необходимо еще три или четыре курса реабилитации, и тогда Алина сможет делать многое из того, что уже давно умеют ее сверстники.Единственная проблема, которую не могут решить родители Алины, — это где найти необходимую сумму на реабилитацию дочери. Все свои сбережения они уже потратили.