Пятилетней Алине нужны средства на продолжение жизненно важного курса реабилитации

Пятилетняя Алина Эмрахова из Москвы пытается сделать свой первый самостоятельный шаг и произнести первое слово. У девочки серьезный порок развития головного мозга. Необходимую операцию и первый курс реабилитации врачи уже провели. Алина, которая раньше только лежала, научилась сидеть и ходить с маминой поддержкой. Чтобы добиться более впечатляющих результатов, нужно еще несколько курсов стоимостью около 400 тысяч рублей, но родители Алины уже потратили все свои сбережения.
После рождения медики не выявили у Алины никаких отклонений. Но неожиданно выяснилось, что у ребенка целый букет различных заболеваний, самое тяжелое из которых — приступы эпилепсии. За сутки случалось от 400 до 700 приступов. Родители уже отчаялись, что это когда-либо удастся остановить, но помогла операция.
С эпилепсией удалось справиться, но два года, потерянных на борьбу с болезнью, не вернуть. Девочка в пять лет умеет гораздо меньше, чем трехлетние дети. Мама Фаина ежедневно без устали по пять-шесть часов занимается с Алиной сама. А еще помогают логопеды, массажисты и многочисленные курсы лечения. На это уходит большая часть бюджета семьи. Врачей московского центра «Вместе с мамой» Фаина считает волшебниками. Ребенок, который лишь лежал, после трех курсов здесь, смог сделать свои самые первые в жизни шаги.
Глядя на стремительный прогресс в развитии ребенка, врачи говорят, что необходимо еще три или четыре курса реабилитации, и тогда Алина сможет делать многое из того, что уже давно умеют ее сверстники.
Единственная проблема, которую не могут решить родители Алины, — это где найти необходимую сумму на реабилитацию дочери. Все свои сбережения они уже потратили.
Чтобы помочь Алине, отправьте СМС на короткий номер 3949, указав сумму перевода. Фонд «Адели».
С эпилепсией удалось справиться, но два года, потерянных на борьбу с болезнью, не вернуть. Девочка в пять лет умеет гораздо меньше, чем трехлетние дети. Мама Фаина ежедневно без устали по пять-шесть часов занимается с Алиной сама. А еще помогают логопеды, массажисты и многочисленные курсы лечения. На это уходит большая часть бюджета семьи. Врачей московского центра «Вместе с мамой» Фаина считает волшебниками. Ребенок, который лишь лежал, после трех курсов здесь, смог сделать свои самые первые в жизни шаги.
Глядя на стремительный прогресс в развитии ребенка, врачи говорят, что необходимо еще три или четыре курса реабилитации, и тогда Алина сможет делать многое из того, что уже давно умеют ее сверстники.
Единственная проблема, которую не могут решить родители Алины, — это где найти необходимую сумму на реабилитацию дочери. Все свои сбережения они уже потратили.
Чтобы помочь Алине, отправьте СМС на короткий номер 3949, указав сумму перевода. Фонд «Адели».
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