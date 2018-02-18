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    Пятилетней Алине нужны средства на продолжение жизненно важного курса реабилитации. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПятилетней Алине нужны средства на продолжение жизненно важного курса реабилитации

    Пятилетней Алине нужны средства на продолжение жизненно важного курса реабилитации

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    Пятилетней Алине нужны средства на продолжение жизненно важного курса реабилитации

    Пятилетней Алине нужны средства на продолжение жизненно важного курса реабилитации

    Пятилетней Алине нужны средства на продолжение жизненно важного курса реабилитации

      Пятилетняя Алина Эмрахова из Москвы пытается сделать свой первый самостоятельный шаг и произнести первое слово. У девочки серьезный порок развития головного мозга. Необходимую операцию и первый курс реабилитации врачи уже провели. Алина, которая раньше только лежала, научилась сидеть и ходить с маминой поддержкой. Чтобы добиться более впечатляющих результатов, нужно еще несколько курсов стоимостью около 400 тысяч рублей, но родители Алины уже потратили все свои сбережения.

      После рождения медики не выявили у Алины никаких отклонений. Но неожиданно выяснилось, что у ребенка целый букет различных заболеваний, самое тяжелое из которых — приступы эпилепсии. За сутки случалось от 400 до 700 приступов. Родители уже отчаялись, что это когда-либо удастся остановить, но помогла операция.

      С эпилепсией удалось справиться, но два года, потерянных на борьбу с болезнью, не вернуть. Девочка в пять лет умеет гораздо меньше, чем трехлетние дети. Мама Фаина ежедневно без устали по пять-шесть часов занимается с Алиной сама. А еще помогают логопеды, массажисты и многочисленные курсы лечения. На это уходит большая часть бюджета семьи. Врачей московского центра «Вместе с мамой» Фаина считает волшебниками. Ребенок, который лишь лежал, после трех курсов здесь, смог сделать свои самые первые в жизни шаги.

      Глядя на стремительный прогресс в развитии ребенка, врачи говорят, что необходимо еще три или четыре курса реабилитации, и тогда Алина сможет делать многое из того, что уже давно умеют ее сверстники.

      Единственная проблема, которую не могут решить родители Алины, — это где найти необходимую сумму на реабилитацию дочери. Все свои сбережения они уже потратили.

      Чтобы помочь Алине, отправьте СМС на короткий номер 3949, указав сумму перевода. Фонд «Адели».

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