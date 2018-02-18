В Германии рассказали о главной мировой угрозе

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен считает, что нет ничего, что представляло бы большую угрозу для мировой стабильности, чем кибератаки.
По словам главы германского внешнеполитического ведомства, недавние хакерские атаки NotPetya и WannaCry наглядно продемонстрировали что кража личных данных становится подрыва деятельности компаний и правительств во всем мире. Она отметила, что это превращается в то, что часто называют информационной войной, передает телеканал РИА Новости.
Урсула фон дер Ляйен: глава МИД Германии:«Любые враги, которых вы можете вообразить, даже ИГ (группировка запрещена в России) используют киберпространство для борьбы против нас».
При этом она отметила, что ближайшее десятилетие изменит ситуацию с киберпреступностью.
Урсула фон дер Ляйен: «Это десятилетие станет десятилетием улучшений в сфере кибербезопасности и управления информацией».
Урсула фон дер Ляйен: глава МИД Германии:«Любые враги, которых вы можете вообразить, даже ИГ (группировка запрещена в России) используют киберпространство для борьбы против нас».
При этом она отметила, что ближайшее десятилетие изменит ситуацию с киберпреступностью.
Урсула фон дер Ляйен: «Это десятилетие станет десятилетием улучшений в сфере кибербезопасности и управления информацией».
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