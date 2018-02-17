Российская рапиристка Голосеева скончалась на 23-м году жизни

Российская рапиристка Татьяна Голосеева скоропостижно скончалась на
23-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фехтования России (ФФР). Подробности смерти спортсменки не уточняются.
Президент Федерация фехтования России Александр Михайлов заявил, что семье скончавшейся рапиристки будет оказана вся необходимая помощь, передает ТАСС.
Александр Михайлов, президент ФФР: «Это была подающая надежды спортсменка, хорошая девочка, с ней было приятно общаться. Это утрата для федерации, для всех ее друзей, близких, и, конечно, Республики Башкортостан. Похороны прошли сегодня, помощь семье будет оказана».
Уроженка Уфы Татьяна Голосеева выступала на юниорских первенствах Европы и мира. В 2012 году она стала серебряным призером первенства Европы, а в 2015-м — победителем первенства Европы в командном турнире. В 2016 году спортсменка заняла третье место на чемпионате России в командном первенстве.
Александр Михайлов, президент ФФР: «Это была подающая надежды спортсменка, хорошая девочка, с ней было приятно общаться. Это утрата для федерации, для всех ее друзей, близких, и, конечно, Республики Башкортостан. Похороны прошли сегодня, помощь семье будет оказана».
Уроженка Уфы Татьяна Голосеева выступала на юниорских первенствах Европы и мира. В 2012 году она стала серебряным призером первенства Европы, а в 2015-м — победителем первенства Европы в командном турнире. В 2016 году спортсменка заняла третье место на чемпионате России в командном первенстве.
Комментарии