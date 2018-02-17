Водолазы ищут двоих человек, провалившихся на снегоходах под лед на Москве-реке

В районе Рублёво произошло ЧП: пять человек провалились под лед на
Москве-реке.
Группа из пяти человек каталась на снегоходах по замерзшей Москве-реке возле гидроэлектростанции. Но лед не выдержал, и два снегохода провалились в холодную воду, передает ТАСС.
На помощь пришли сотрудники Росгвардии. Рискуя своими жизнями, они вытащили на берег троих мужчин с помощью веревки и спасательного круга. Но в воде, предположительно, остаются еще два человека.
По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, среди провалившихся под лед была девушка. На поиски выехала смена водолазов.
Тем временем спасенных мужчин 1990, 1986 и 1993 годов рождения доставили на поисково-спасательную станцию. Их осмотрели медики скорой помощи.
На помощь пришли сотрудники Росгвардии. Рискуя своими жизнями, они вытащили на берег троих мужчин с помощью веревки и спасательного круга. Но в воде, предположительно, остаются еще два человека.
По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, среди провалившихся под лед была девушка. На поиски выехала смена водолазов.
Тем временем спасенных мужчин 1990, 1986 и 1993 годов рождения доставили на поисково-спасательную станцию. Их осмотрели медики скорой помощи.
Комментарии