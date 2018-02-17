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    Водолазы ищут двоих человек, провалившихся на снегоходах под лед на Москве-реке

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    Водолазы ищут двоих человек, провалившихся на снегоходах под лед на Москве-реке

    Водолазы ищут двоих человек, провалившихся на снегоходах под лед на <nobr>Москве-реке</nobr>

    В районе Рублёво произошло ЧП: пять человек провалились под лед на Москве-реке.

    Группа из пяти человек каталась на снегоходах по замерзшей Москве-реке возле гидроэлектростанции. Но лед не выдержал, и два снегохода провалились в холодную воду, передает ТАСС.

    На помощь пришли сотрудники Росгвардии. Рискуя своими жизнями, они вытащили на берег троих мужчин с помощью веревки и спасательного круга. Но в воде, предположительно, остаются еще два человека.

    По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, среди провалившихся под лед была девушка. На поиски выехала смена водолазов.

    Тем временем спасенных мужчин 1990, 1986 и 1993 годов рождения доставили на поисково-спасательную станцию. Их осмотрели медики скорой помощи.

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