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    Туристический автобус столкнулся с «Ласточкой» в Ленобласти: фото с места

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    • Фото: Интересные события в Выборге / vk.com
    Туристический автобус столкнулся с «Ласточкой» в Ленобласти: фото с места

    Туристический автобус столкнулся с «Ласточкой» в Ленобласти: фото с места

    Туристический автобус столкнулся с «Ласточкой» в Ленобласти: фото с места
  • Фото: Интересные события в Выборге / vk.com

    • На железнодорожном переезде в Ленинградской области столкнулись скоростной поезд «Ласточка» и автобус с туристами. Травмы, предварительно, получили два человека.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «Российские железные дороги»), столкновение произошло из-за попытки водителя проехать переезд на запрещающий сигнал светофора. В ведомстве пояснили, что машинист поезда пытался применить экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

    Пресс-служба Октябрьской железной дороги: «Там регулируемый переезд со шлагбаумом, водитель пытался проскочить на запрещающий сигнал».

    Авария произошла в субботу на перегоне Зеленогорск — Рощино. Туристический автобус с московскими номерами столкнулся со скоростным поездом «Ласточка». По предварительной информации, два пассажира автобуса получили травмы. Согласно данным перевозчика, пострадавших в результате ДТП нет.

    Задержки движения поездов из-за ЧП не произошло. Как отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, иностранных граждан в автобусе не было.

    Туристический автобус столкнулся с «Ласточкой» в Ленобласти: фото с места. ДТП, Ленинградская область, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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