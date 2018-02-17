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    «Ты супер!», выпуск второй: Самед Новрузов. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск второй: Самед Новрузов

    «Ты супер!», выпуск второй: Самед Новрузов

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    «Ты супер!», выпуск второй: Самед Новрузов

    «Ты супер!», выпуск второй: Самед Новрузов

    «Ты супер!», выпуск второй: Самед Новрузов

      Самед Новрузов приехал на конкурс «Ты супер!» из Азербайджана и как будто привез с собой из Баку частичку яркого солнца.

      У Самеда Новрузова есть любящие мама и папа. Но у мальчика врожденное заболевание глаз, поэтому с первого класса он учится в интернате. Участнику с инвалидностью сложно ездить домой каждый день, поэтому родителей он посещает только по выходным.

      На сцене он исполнил песню о своем родном Баку — «В этом городе ярких огней». Игорь Крутой, которого много связывает с Азербайджаном, высоко оценил выступление участника, но подчеркнул, что мальчику еще предстоит много работать над вокалом.





      Третий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00.

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