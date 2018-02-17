«Ты супер!», выпуск второй: Самед Новрузов

Самед Новрузов приехал на конкурс «Ты супер!» из Азербайджана и как будто привез с собой из Баку частичку яркого солнца.
У Самеда Новрузова есть любящие мама и папа. Но у мальчика врожденное заболевание глаз, поэтому с первого класса он учится в интернате. Участнику с инвалидностью сложно ездить домой каждый день, поэтому родителей он посещает только по выходным.
На сцене он исполнил песню о своем родном Баку — «В этом городе ярких огней». Игорь Крутой, которого много связывает с Азербайджаном, высоко оценил выступление участника, но подчеркнул, что мальчику еще предстоит много работать над вокалом.
Третий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00.
На сцене он исполнил песню о своем родном Баку — «В этом городе ярких огней». Игорь Крутой, которого много связывает с Азербайджаном, высоко оценил выступление участника, но подчеркнул, что мальчику еще предстоит много работать над вокалом.
Третий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00.
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