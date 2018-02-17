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«Ты супер!», выпуск второй: Гузель Разливаева

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«Ты супер!», выпуск второй: Гузель Разливаева

«Ты супер!», выпуск второй: Гузель Разливаева

«Ты супер!», выпуск второй: Гузель Разливаева

    14-летняя Гузель Разливаева приехала на конкурс из Ульяновска. Девочка говорит, что в жизни уже ничего не боится, поэтому вышла на сцену без страха.

    Гузель Разливаеву забрали из семьи два года назад вместе с тремя братьями. Им сказали: «Это потому, что родители плохо о вас заботились». Девочка уверяет, что ей всего хватает в детском доме: и любви, и заботы. По ее словам, она уже давно ни о чем не плачет. Год назад умер ее отец, а мать не спешит возвращать детей домой.

    Участница вышла на сцену с сияющей улыбкой и исполнила песню «Птица». Юлианна Караулова вспомнила, как сама впервые участвовала в музыкальном конкурсе, и пожелала девочке двигаться вперед.





    Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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