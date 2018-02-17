Автобус со школьниками съехал в кювет в Ленобласти

В Ленинградской области выясняют обстоятельства ДТП с автобусом, перевозившим детей.
Автобус, следовавший из Пскова в Петербург, съехал в кювет в Лужском районе.
Источник в экстренных службах: «ДТП произошло на 118-м километре федеральной автодороги Р-23 „Псков“ вблизи Луги. В съехавшем в кювет автобусе находились 29 человек, в том числе 21 ребенок».
В результате аварии, по предварительным данным, дети не пострадали, однако травмы получил сопровождающий школьников. В сообщении РИА Новости отмечается, что для доставки попавших в ДТП пассажиров до места назначения направлен резервный автобус.
В МЧС по Ленинградской области подтвердили факт ДТП, сообщив, что в работах по ликвидации его последствий приняли участие три сотрудника. В ведомстве проинформировали, что сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.
Источник в экстренных службах: «ДТП произошло на 118-м километре федеральной автодороги Р-23 „Псков“ вблизи Луги. В съехавшем в кювет автобусе находились 29 человек, в том числе 21 ребенок».
В результате аварии, по предварительным данным, дети не пострадали, однако травмы получил сопровождающий школьников. В сообщении РИА Новости отмечается, что для доставки попавших в ДТП пассажиров до места назначения направлен резервный автобус.
В МЧС по Ленинградской области подтвердили факт ДТП, сообщив, что в работах по ликвидации его последствий приняли участие три сотрудника. В ведомстве проинформировали, что сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.
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