«Ты супер!», выпуск второй: Богдан Вандышев

Богдан Вандышев — единственный участник второго сезона «Ты супер!» из Москвы.
Богдан Вандышев своего отца совсем не помнит. Он погиб в ДТП, когда мальчику едва исполнилось два года. После его смерти мама Богдана едва сводила концы с концами. Постоянные переезды из города в город. Женщина искала счастья для себя и сына, ей многое пришлось пережить, но полтора года назад она не выдержала и покончила с собой.
Богдан исполнил лиричную песню Nature Boy. Игорь Крутой признался, что заслушался и забыл нажать кнопку. Но он поспешил похвалить смелость конкурсанта, который отважился исполнить эту сложную композицию, и принес извинения за свою оплошность. Остальные члены жюри также высоко оценили способности и выступление мальчика.
Поддержать конкурсанта пришел актер из его любимого сериала НТВ «Невский. Проверка на прочность» — Антон Васильев.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.
Богдан исполнил лиричную песню Nature Boy. Игорь Крутой признался, что заслушался и забыл нажать кнопку. Но он поспешил похвалить смелость конкурсанта, который отважился исполнить эту сложную композицию, и принес извинения за свою оплошность. Остальные члены жюри также высоко оценили способности и выступление мальчика.
Поддержать конкурсанта пришел актер из его любимого сериала НТВ «Невский. Проверка на прочность» — Антон Васильев.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.
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