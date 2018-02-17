Официальный автосервис: как сэкономить на техобслуживании и не потерять заводскую гарантию

Дилеры, заманивая покупателей новых машин, предлагают гарантию даже до пяти лет. Многие именно на это и ведутся. Кроме того, водители любят комфортные официальные сервисы.
Дилеры утверждают: чтобы не потерять заводскую гарантию, автомобиль нужно обслуживать только у них, строго по регламенту. Большой плюс официального сервиса — все запчасти и расходники в наличии. Однако здесь техобслуживание зачастую стоит в два раза больше, чем в неавторизованных конторах.
Неофициальные сервисы признаются: в борьбе за клиента приходится снижать цены. Разница в цене по некоторым позициям — почти в два раза.
Андрей Королёв, старший мастер приемки неавторизированного автосервиса: «Наши запчасти не отличаются ничем, мы так же закупаем их на центральном складе. Просто наша наценка, наверное, немножко меньше».
У дилеров есть свое объяснение высоким ценам.
Дмитрий Путылин, представитель компании-автопроизводителя: «Изменяется программное обеспечение, оно постоянно обновляется. Обязательно все новые сотрудники проходят обучение. Вкладывается в развитие этих технологий комфорта, чтобы клиент максимально спокойно провел свое время».
Да, за роскошь нужно платить. Но бывший сотрудник дилерского центра Андрей Миронов знает: и у официалов недобросовестные мастера ставят контрафактные запчасти.
Андрей Миронов, бывший сотрудник авторизированного сервиса: «Незначительные запчасти фактически всегда покупаются на обычных рынках автозапчастей».
Но в последнее время официалы все чаще идут на уступки: разрешают привозить свои запчасти, пускают в ремзону.
Андрей Подшивалов, юрист: «По закону о защите прав потребителя ТО мы можем делать где угодно, хоть самостоятельно. Главное — делать это вовремя. Заводская гарантия на товар в целом не может прекратиться. В спорной ситуации дилер за свой счет должен провести экспертизу и доказать, что конкретный узел вышел из строя по вине владельца».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Неофициальные сервисы признаются: в борьбе за клиента приходится снижать цены. Разница в цене по некоторым позициям — почти в два раза.
Андрей Королёв, старший мастер приемки неавторизированного автосервиса: «Наши запчасти не отличаются ничем, мы так же закупаем их на центральном складе. Просто наша наценка, наверное, немножко меньше».
У дилеров есть свое объяснение высоким ценам.
Дмитрий Путылин, представитель компании-автопроизводителя: «Изменяется программное обеспечение, оно постоянно обновляется. Обязательно все новые сотрудники проходят обучение. Вкладывается в развитие этих технологий комфорта, чтобы клиент максимально спокойно провел свое время».
Да, за роскошь нужно платить. Но бывший сотрудник дилерского центра Андрей Миронов знает: и у официалов недобросовестные мастера ставят контрафактные запчасти.
Андрей Миронов, бывший сотрудник авторизированного сервиса: «Незначительные запчасти фактически всегда покупаются на обычных рынках автозапчастей».
Но в последнее время официалы все чаще идут на уступки: разрешают привозить свои запчасти, пускают в ремзону.
Андрей Подшивалов, юрист: «По закону о защите прав потребителя ТО мы можем делать где угодно, хоть самостоятельно. Главное — делать это вовремя. Заводская гарантия на товар в целом не может прекратиться. В спорной ситуации дилер за свой счет должен провести экспертизу и доказать, что конкретный узел вышел из строя по вине владельца».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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