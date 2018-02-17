Случайные попутчики: как минимизировать риски при поездках онлайн-автостопом

В другой город на попутке вместо автобусов и поездов: водители и пассажиры находят друг друга в Сети, чтобы ехать вместе и делить затраты на бензин. Но пассажиры и водители бывают разные.
Райдшерингом — онлайн-автостопом — пользуются уже миллионы человек. Ехать на машине комфортнее, быстрее и дешевле поездов и автобусов. Но бывают и неприятные сюрпризы.
Так, например, Евгений Тортумашев из Новосибирска тысячу километров вез беглого уголовника. А тот вместо денег оставил в залог чужие права — якобы жены. Через день Евгений понял, что остался в дураках. Нашел хозяйку прав в соцсетях — удостоверение оказалось краденым.
Появились и жадные водители: желая заработать, забивают машину до отказа, превращая поездку в мучение.
Иван Ширяев, путешественник: «Всегда нужно заранее смотреть отзывы. Потому что по ним возможно определить, что за водитель, можно ли ему доверять».
Психологи советуют еще и созвониться. Задайте несколько странных вопросов. Если водитель или пассажир на все согласен, насторожитесь.
Встречайтесь в людном месте, просите близких вас проводить. Не бойтесь спрашивать документы. Платите после поездки. Водитель завышает цену или берет больше людей, чем обещал, — выходите из машины.
Подробности, советы и истории водителей и пассажиров — в сюжете программы «Главная дорога».
Так, например, Евгений Тортумашев из Новосибирска тысячу километров вез беглого уголовника. А тот вместо денег оставил в залог чужие права — якобы жены. Через день Евгений понял, что остался в дураках. Нашел хозяйку прав в соцсетях — удостоверение оказалось краденым.
Появились и жадные водители: желая заработать, забивают машину до отказа, превращая поездку в мучение.
Иван Ширяев, путешественник: «Всегда нужно заранее смотреть отзывы. Потому что по ним возможно определить, что за водитель, можно ли ему доверять».
Психологи советуют еще и созвониться. Задайте несколько странных вопросов. Если водитель или пассажир на все согласен, насторожитесь.
Встречайтесь в людном месте, просите близких вас проводить. Не бойтесь спрашивать документы. Платите после поездки. Водитель завышает цену или берет больше людей, чем обещал, — выходите из машины.
Подробности, советы и истории водителей и пассажиров — в сюжете программы «Главная дорога».
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