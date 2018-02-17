«Ты супер!», выпуск второй: Екатерина Бельц

Участница приехала с хутора Захаров в Волгоградской области. Она проделала большой путь и вышла на сцену, чтобы удивить зрителей и жюри.
Четыре года назад на отца Екатерины Бельц напали хулиганы — ножевое ранение в сердце, мгновенная смерть. Потом остановилось и мамино сердце. Катя долго не могла смириться с потерей, но теперь она готова бороться за свою мечту.
Участница «Ты супер!» Екатерина Бельц исполнила песню задорную песню Happy. По словам члена жюри Юлианны Карауловой, 17-летняя конкурсантка просто зажгла и осветила сцену и зал.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.
Участница «Ты супер!» Екатерина Бельц исполнила песню задорную песню Happy. По словам члена жюри Юлианны Карауловой, 17-летняя конкурсантка просто зажгла и осветила сцену и зал.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.
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