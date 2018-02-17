Женщина-почтальон по бездорожью добирается в отдаленные села в Башкирии

Жители отдаленных сел Караидельского района Башкирии каждое утро выглядывают на улицу в ожидании местного почтальона Алёны Алеевой. Для них она практически единственная связь с внешним миром: не только письма и пенсию доставит, но и продукты, и лекарства привезет при необходимости.

1232 Башкирия

почта

За 20 лет работы женщина с почтовой сумкой на плече прошла и проехала тысячи километров по своему краю — раньше на лошади, а сейчас освоила более современный транспорт.



В отдаленных частях Башкирии дорог нет. Почтальон из Башкирии Алена Алеева в каждый рейс сначала настраивает своего железного напарника — снегоход, а потом настраивается сама. За день ей нужно объехать 10 сел, разбросанных по бескрайним просторам Караидельского района. Две шапки и две куртки на такой почтовой переправе совсем не лишние.



130 километров. Большая часть пути по замерзшей реке. Даже в безветренную и относительно теплую погоду — сейчас минус 12 — пробирает насквозь. В прицепе, кроме писем и газет, запас продуктов. Весь маршрут состоит из деревень, в которых нет ни магазинов, ни аптек. Для местных пенсионеров почтальон — единственная связь с большой землей.



Сигнал сотового оператора появляется только местами, связывая между собой населенные пункты, сама она весь день проводит без связи.



Раньше снегохода у Алёны не было. Еще семь лет назад эти же расстояния она проезжала верхом на лошади.



Марина Мальцева, начальник ФГУП «Караидельский почтамт»: «Лошадь у нас была в штате. Лошадь-почтальон — на нее выделяли зерно по норме».



В конце 90-х вместе со своей гнедой Алёна даже спасла человека. Мужчину, упавшего с лошади, почти замело снегом.



За 20 лет работы она освоила три вида транспорта. Летом до отдаленных сел почтальон-универсал добирается на лодке.



Подробности — в видеоматериале.