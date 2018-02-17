Французский воздухоплаватель готовится пролететь над Средиземным морем на дирижабле

Французский воздухоплаватель Стефан Руссон готовится к одному из самых опасных путешествий в истории.

Сегодня Руссон испытал дирижабль, который управляется с помощью велосипеда. Летательный аппарат состоит из 20-метрового шара, наполненного гелием, двух пропеллеров и педалей. На нем Руссон планирует пересечь Средиземное море, то есть преодолеть 175 километров.



Сложность заключается в том, что управлять дирижаблем может только сам Руссон, напарника у него не будет. Воздухоплаватель признается, что успех экспедиции зависит и от природы и от ветра.



10 лет назад Руссон уже пытался путешествовать на таком дирижабле, тогда он хотел пересечь Ла-Манш, но пролетел всего 35 километров, и на это у него ушло восемь часов.

