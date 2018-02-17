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    Французский воздухоплаватель готовится пролететь над Средиземным морем на дирижабле. Средиземное море, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФранцузский воздухоплаватель готовится пролететь над Средиземным морем на дирижабле

    Французский воздухоплаватель готовится пролететь над Средиземным морем на дирижабле

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    Французский воздухоплаватель готовится пролететь над Средиземным морем на дирижабле

    Французский воздухоплаватель готовится пролететь над Средиземным морем на дирижабле

    Французский воздухоплаватель готовится пролететь над Средиземным морем на дирижабле

      Французский воздухоплаватель Стефан Руссон готовится к одному из самых опасных путешествий в истории.

      Сегодня Руссон испытал дирижабль, который управляется с помощью велосипеда. Летательный аппарат состоит из 20-метрового шара, наполненного гелием, двух пропеллеров и педалей. На нем Руссон планирует пересечь Средиземное море, то есть преодолеть 175 километров.

      Сложность заключается в том, что управлять дирижаблем может только сам Руссон, напарника у него не будет. Воздухоплаватель признается, что успех экспедиции зависит и от природы и от ветра.

      10 лет назад Руссон уже пытался путешествовать на таком дирижабле, тогда он хотел пересечь Ла-Манш, но пролетел всего 35 километров, и на это у него ушло восемь часов.

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