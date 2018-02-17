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    Кириллу из Казахстана нужны средства на пересадку печени. SOS, Казахстан, благотворительность, болезни, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКириллу из Казахстана нужны средства на пересадку печени

    Кириллу из Казахстана нужны средства на пересадку печени

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    Кириллу из Казахстана нужны средства на пересадку печени

    Кириллу из Казахстана нужны средства на пересадку печени

    Кириллу из Казахстана нужны средства на пересадку печени

      Родители Кирилла Перегородиева из Казахстана готовятся к особому дню: завтра их сыну исполнится полгода. Все это время они борются за его жизнь. У малыша — цирроз печени, он уже перенес две реанимации и спасти мальчика может только срочная трансплантация. Донором готова быть мама. Но операция дорогая — почти три миллиона рублей. Столько многодетной семье не собрать. А значит, лучшим подарком на первый маленький праздник Кирилла может стать ваша помощь.

      Как сообщает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, когда ребенку полгода, главная забота мамы: лишь бы кушал хорошо. Для Кирилла Перегородиева — это жизненно важный, но и самый больной вопрос. Ест-то он хорошо, только вот не усваивается еда. У Кирилла очень больная печень, почти цирроз в таком возрасте. Печень не выделяет желчь, нужную для пищеварения, так что Кирилл едва-едва прибавляет в весе, вместо положенных по возрасту где-то 8 килограммов, он едва тянет на пять. Поэтому его не приняли на операцию врачи в Казахстане, где живет русская семья. Но готовы принять в России, в Москве.

      Татьяна Перегородиева, мама: «В центре Шумакова сказали, что они принимают таких маленьких детей, только все теперь зависит от того, что, конечно, если бы мы были граждане России, но мы граждане Казахстана, и помочь нам из России абсолютно некому. И мы очень благодарны тому, что фонд „Жизнь, как чудо“ отозвался, это очень большая для нас поддержка».

      В своем возрасте Кирилл уже дважды побывал в реанимации. И дальше может быть только хуже. Время, как всегда в таких случаях, против ребенка. Из-за неработающей печени идет интоксикация организма, в любой момент возможны отеки, внутреннее кровотечение. Первый приступ малыша его маме так врезался в память, что резко подскочившую температуру она помнит до сих пор.

      Трансплантация — вот, что может помочь, мама подарившая жизнь, готова подарить и часть своей печени. Операцию очень нужно провести в ближайшие месяц-полтора. Но для семьи, в которой четверо детей, стоит она слишком дорого: почти 3 миллиона. Здесь и дорога из Казахстана, и проживание в Москве, и множество сопутствующих пересадке процедур. Пока все это оплачивается из средств благотворительного фонда. Сбор необходимых на операцию денег продолжается.

      Артём Монахов, заведующий хирургическим отделением №2 Национального центра трансплантологии: «Перед трансплантацией необходимо провести определенную подготовку, провести лечение, чтобы он подошел к трансплантации в оптимальном виде. На это тоже нужно время, поэтому чем раньше он к нам поступит, тем лучше».

      Татьяна Перегородиева: «Несмотря на свой диагноз, мы очень активные и боремся за свою жизнь. Уже перенеся две реанимации, мы стойко знаем, что мы будет жить».

      Чтобы помочь, отправьте СМС на номер 7715 со словом «Чудо» и суммой пожертвования.

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