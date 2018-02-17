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    СМИ сообщили о применении Турцией в Африне снарядов с ядовитым газом

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    СМИ сообщили о применении Турцией в Африне снарядов с ядовитым газом

    СМИ сообщили о применении Турцией в Африне снарядов с ядовитым газом

    Шестеро мирных жителей пострадали при применении турецкими войсками в Африне отравляющих веществ, сообщили сирийские СМИ.

    Шестеро жителей сирийского региона Африн попали в больницу с симптомами удушья после применения турецкими военными снарядов с отравляющим газом. Об этом сообщает сирийское национальное информационное агентство SANA со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада.

    Джоан Мохамад, директор больницы: «Шесть гражданских лиц поступили в скорую помощь с симптомами удушья в результате применения силами турецкими войсками снарядов с отравляющим газом в деревне Аранда».

    смотретьОперация в Африне: Турция отрицает жертвы среди мирных жителей
    Операция в Африне: Турция отрицает жертвы среди мирных жителей
    20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является освобождение региона от террористов. Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.

    Ранее курдские формирования и представители «Сирийских демократических сил» обвинили турецких военных в применении «ракет, снабженных газом» и даже напалма. Генштаб Турции в ответ заявил, что вооруженные силы Турции не используют в операции никакое оружие, запрещенное международными договорами.

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