Пётр Порошенко заявил, что проект «Северный поток — 2» является инструментом экспансии России.
По мнению украинского президента, в случае с этим проектом речь идет не об экономике, а о попытке «геополитической экспансии России».
При этом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко вспомнил о том, что российских спортсменов не пригласили на Игры в Пхёнчхане.
Пётр Порошенко, президент Украины: «„Северный поток-2“ — речь там вообще не идет об экономических интересах, а исключительно об о российской политической и энерго-политической экспансии. Ни одна нация не может жить без ценностей. И спорт тоже не может. Но сегодняшняя политика России — это не „честная игра“, поэтому российские спортсмены не приглашены на Олимпийские игры».
Также он призвал «сохранять твердость» в отношении России, ввести дополнительные санкции и «закрыть возможные „дыры“», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьером Польши Матеушем Моравецким сообщила, что не видит угрозы диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что Германия считает этот проект экономическим.
Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1220 км, который пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 миллиарда кубометров в год.
Против реализации проекта ранее выступили сразу несколько стран, в том числе Украина. При этом в Москве не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом, а критики проекта заботятся о выгоде или стремятся навредить России.
При этом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко вспомнил о том, что российских спортсменов не пригласили на Игры в Пхёнчхане.
Пётр Порошенко, президент Украины: «„Северный поток-2“ — речь там вообще не идет об экономических интересах, а исключительно об о российской политической и энерго-политической экспансии. Ни одна нация не может жить без ценностей. И спорт тоже не может. Но сегодняшняя политика России — это не „честная игра“, поэтому российские спортсмены не приглашены на Олимпийские игры».
Также он призвал «сохранять твердость» в отношении России, ввести дополнительные санкции и «закрыть возможные „дыры“», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьером Польши Матеушем Моравецким сообщила, что не видит угрозы диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что Германия считает этот проект экономическим.
Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1220 км, который пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 миллиарда кубометров в год.
Против реализации проекта ранее выступили сразу несколько стран, в том числе Украина. При этом в Москве не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом, а критики проекта заботятся о выгоде или стремятся навредить России.
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