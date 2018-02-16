Петербургский театр Комиссаржевской расскажет историю Юрия Живаго

«Доктор Живаго» появится на любимых петербургских подмостках Бориса Пастернака.

На сцене театра имени Комиссаржевской впервые покажут спектакль по мотивам легендарного романа. В представлении задействованы всего девять человек, которые покажут историю Юрия Живаго и его окружения в самое сложное для нашей страны первое 40-летие ХХ века.



Интересно, что каждый актер будет исполнять и роль автора-рассказчика, и роль героя. При этом на сцене минимум реквизита и декораций. Это книги, стулья, солома и главное — стена-трансформер. Она, по словам режиссера Леонида Алимова, стала мощнейшим образом всех тех обстоятельств и жизненных перипетий, через которые пришлось пройти самому доктору и его женщинам. Это и дом, и поезд, везущий главного героя на войну.



Главным сопровождением станет музыка Фредерика Шопена, которую очень любил Борис Пастернак. Благодаря этому, надеются авторы спектакля, на сцене возникнет единое музыкально-драматическое произведение.