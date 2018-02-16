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    Петербургский театр Комиссаржевской расскажет историю Юрия Живаго. Санкт-Петербург, литература, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский театр Комиссаржевской расскажет историю Юрия Живаго

    Петербургский театр Комиссаржевской расскажет историю Юрия Живаго

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    Петербургский театр Комиссаржевской расскажет историю Юрия Живаго

    Петербургский театр Комиссаржевской расскажет историю Юрия Живаго

      «Доктор Живаго» появится на любимых петербургских подмостках Бориса Пастернака.

      На сцене театра имени Комиссаржевской впервые покажут спектакль по мотивам легендарного романа. В представлении задействованы всего девять человек, которые покажут историю Юрия Живаго и его окружения в самое сложное для нашей страны первое 40-летие ХХ века.

      Интересно, что каждый актер будет исполнять и роль автора-рассказчика, и роль героя. При этом на сцене минимум реквизита и декораций. Это книги, стулья, солома и главное — стена-трансформер. Она, по словам режиссера Леонида Алимова, стала мощнейшим образом всех тех обстоятельств и жизненных перипетий, через которые пришлось пройти самому доктору и его женщинам. Это и дом, и поезд, везущий главного героя на войну.

      Главным сопровождением станет музыка Фредерика Шопена, которую очень любил Борис Пастернак. Благодаря этому, надеются авторы спектакля, на сцене возникнет единое музыкально-драматическое произведение.

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