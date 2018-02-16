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    Ученые пытаются разгадать загадочные сигналы из космоса. космонавтика, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУченые пытаются разгадать загадочные сигналы из космоса

    Ученые пытаются разгадать загадочные сигналы из космоса

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    Ученые пытаются разгадать загадочные сигналы из космоса

    Ученые пытаются разгадать загадочные сигналы из космоса

    Ученые пытаются разгадать загадочные сигналы из космоса

      Многодневная спецоперация по доставке зеркала для крупнейшего российского телескопа завершена: 42-тонный груз доставили из подмосковного Лыткарино в поселок Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии. Там же находится самый большой в мире радиотелескоп РАТАН, его диаметр — 600 метров, это гораздо больше, чем стадион «Лужники». С его помощью ведут десятки астрофизических исследований, в том числе пытаются расшифровать таинственные импульсы из космоса.

      Сейчас РАТАН-600 как никогда востребован. Уже 11 лет ученые пытаются понять, кто или что посылает радиоволны, которые назвали «быстрыми всплесками». Пока точно ясно одно: эти вспышки давно путешествуют по небу. Речь идет о мгновенных, ярких импульсах. Разглядеть их крайне сложно — сигнал из космоса очень слабый даже для самого мощного телескопа. РАТАН 600 в сутки фиксируют по 10 тысяч всплесков. Ученые убеждены: они возникают вне нашей галактики. Никакой временной периодичности, каждый раз — разные точки. Но есть одно исключение.

      Сергей Трушкин, специальная астрофизическая лаборатория РАН: «Находится оно в карликовой галактике на большом расстоянии от нас, там за три года были обнаружены сотни импульсов с одного и того же места».

      Но пока это считают не более чем случайностью. За последние годы в астрономии не было более сенсационных открытий. Первыми быстрые импульсы обнаружили австралийские ученые в 2007 году. С тех пор негласно объявлено соревнование между учеными. Однако звездной болезнью пока никто не заразился. Пока только предположения и почти никакой конкретики.

      Одни уверены: рождение сверхновых звезд заканчивается взрывом, а до нас доходят отголоски в виде радиоколебаний. Другие убеждены: сигналы получаются от некой «черной дыры» — ядра деформированной галактики. А есть те, кто не ищет научного объяснения происходящему, а высказывает мысли из области фантастики — мол, это сигналы из космоса. Так инопланетяне пытаются наладить с нами связь. Или при помощи импульсов внеземные цивилизации разгоняют космические паруса для быстрого перемещения в межзвездном пространстве.

      Останавливаться на версии о внеземной цивилизации ученые все-таки не спешат. Считая, что радиовсплески все-таки происходят по естественным причинам. В первую очередь важно понять другое: а не опасны ли они для нашей планеты?

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.




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