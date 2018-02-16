Ученые пытаются разгадать загадочные сигналы из космоса

Многодневная спецоперация по доставке зеркала для крупнейшего российского телескопа завершена: 42-тонный груз доставили из подмосковного Лыткарино в поселок Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии . Там же находится самый большой в мире радиотелескоп РАТАН, его диаметр — 600 метров, это гораздо больше, чем стадион «Лужники». С его помощью ведут десятки астрофизических исследований, в том числе пытаются расшифровать таинственные импульсы из космоса.

Сейчас РАТАН-600 как никогда востребован. Уже 11 лет ученые пытаются понять, кто или что посылает радиоволны, которые назвали «быстрыми всплесками». Пока точно ясно одно: эти вспышки давно путешествуют по небу. Речь идет о мгновенных, ярких импульсах. Разглядеть их крайне сложно — сигнал из космоса очень слабый даже для самого мощного телескопа. РАТАН 600 в сутки фиксируют по 10 тысяч всплесков. Ученые убеждены: они возникают вне нашей галактики. Никакой временной периодичности, каждый раз — разные точки. Но есть одно исключение.



Сергей Трушкин, специальная астрофизическая лаборатория РАН: «Находится оно в карликовой галактике на большом расстоянии от нас, там за три года были обнаружены сотни импульсов с одного и того же места».



Но пока это считают не более чем случайностью. За последние годы в астрономии не было более сенсационных открытий. Первыми быстрые импульсы обнаружили австралийские ученые в 2007 году. С тех пор негласно объявлено соревнование между учеными. Однако звездной болезнью пока никто не заразился. Пока только предположения и почти никакой конкретики.



Одни уверены: рождение сверхновых звезд заканчивается взрывом, а до нас доходят отголоски в виде радиоколебаний. Другие убеждены: сигналы получаются от некой «черной дыры» — ядра деформированной галактики. А есть те, кто не ищет научного объяснения происходящему, а высказывает мысли из области фантастики — мол, это сигналы из космоса. Так инопланетяне пытаются наладить с нами связь. Или при помощи импульсов внеземные цивилизации разгоняют космические паруса для быстрого перемещения в межзвездном пространстве.



Останавливаться на версии о внеземной цивилизации ученые все-таки не спешат. Считая, что радиовсплески все-таки происходят по естественным причинам. В первую очередь важно понять другое: а не опасны ли они для нашей планеты?



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.









