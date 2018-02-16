На Украине разгорелся скандал вокруг бальзамирования тела хирурга Пирогова

На Украине разгорелся громкий скандал. Минздрав отказался выделить деньги на новое бальзамирование тела Николая Пирогова.

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Оно с конца XIX века покоится на территории музея-усадьбы великого русского хирурга в Виннице. Местные власти запросили 200 тыс. гривен, это 7,5 тыс. долларов. На это в Киеве дали ответ — бальзамирование уже никому не поможет, а средства лучше потратить на лечение больных.



После этого администрация Винницкой области заявила, что будет добиваться передачи Национального музея Пирогова в региональную собственность.



В итоге в конфликт пришлось вмешаться главе правительства Владимиру Гройсману. По его указанию необходимую сумму в казне все-таки нашли.



Здравоохранение остается одной из самых болезненных тем для Украины. Денег в бюджете не хватает даже на прививки против инфекционных болезней. Госпрограмма иммунопрофилактики отсутствует с 2015 года. Например, от кори в последние годы прививали только половину детей, и сейчас страна пытается справиться с эпидемией этого заболевания. А из-за дефицита вакцины БЦЖ на Украине зафиксирован рекордный с 90-х годов скачок заболеваемости туберкулезом.

