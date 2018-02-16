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    На Украине разгорелся скандал вокруг бальзамирования тела хирурга Пирогова. история, медицина, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Украине разгорелся скандал вокруг бальзамирования тела хирурга Пирогова

    На Украине разгорелся скандал вокруг бальзамирования тела хирурга Пирогова

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    На Украине разгорелся скандал вокруг бальзамирования тела хирурга Пирогова

    На Украине разгорелся скандал вокруг бальзамирования тела хирурга Пирогова

    На Украине разгорелся скандал вокруг бальзамирования тела хирурга Пирогова

      На Украине разгорелся громкий скандал. Минздрав отказался выделить деньги на новое бальзамирование тела Николая Пирогова.

      Оно с конца XIX века покоится на территории музея-усадьбы великого русского хирурга в Виннице. Местные власти запросили 200 тыс. гривен, это 7,5 тыс. долларов. На это в Киеве дали ответ — бальзамирование уже никому не поможет, а средства лучше потратить на лечение больных.

      После этого администрация Винницкой области заявила, что будет добиваться передачи Национального музея Пирогова в региональную собственность.

      В итоге в конфликт пришлось вмешаться главе правительства Владимиру Гройсману. По его указанию необходимую сумму в казне все-таки нашли.

      Здравоохранение остается одной из самых болезненных тем для Украины. Денег в бюджете не хватает даже на прививки против инфекционных болезней. Госпрограмма иммунопрофилактики отсутствует с 2015 года. Например, от кори в последние годы прививали только половину детей, и сейчас страна пытается справиться с эпидемией этого заболевания. А из-за дефицита вакцины БЦЖ на Украине зафиксирован рекордный с 90-х годов скачок заболеваемости туберкулезом.

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