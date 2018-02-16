На севере Петербурга во дворе забил «ароматный» гейзер

На проспекте Художников произошла коммунальная авария.

В Выборгском районе Петербурга забил искусственный гейзер. О коммунальной аварии на проспекте Художников сообщили очевидцы. По их словам, холодная вода залила газон, проезжую часть и припаркованные автомобили.



Некоторые уже сыронизировали на тему стихийного ледового катка и, судя по комментариям в социальных сетях, подготовили коньки. Правда, желающих прокатиться, скорее всего, найдется немного. Местные жители отмечают, что вода источает скверный запах, и подозревают, что их двор подтапливает канализация.