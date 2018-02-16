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    На севере Петербурга во дворе забил «ароматный» гейзер. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа севере Петербурга во дворе забил «ароматный» гейзер

    На севере Петербурга во дворе забил «ароматный» гейзер

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    На севере Петербурга во дворе забил «ароматный» гейзер

    На севере Петербурга во дворе забил «ароматный» гейзер

      На проспекте Художников произошла коммунальная авария.

      В Выборгском районе Петербурга забил искусственный гейзер. О коммунальной аварии на проспекте Художников сообщили очевидцы. По их словам, холодная вода залила газон, проезжую часть и припаркованные автомобили.

      Некоторые уже сыронизировали на тему стихийного ледового катка и, судя по комментариям в социальных сетях, подготовили коньки. Правда, желающих прокатиться, скорее всего, найдется немного. Местные жители отмечают, что вода источает скверный запах, и подозревают, что их двор подтапливает канализация.

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