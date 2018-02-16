ЦИК показал журналистам бюллетени для выборов президента

Сегодня в Центризбиркоме журналисты могли увидеть те самые бюллетени, которые будут использоваться на выборах.

Их привезли сотрудники Гознака, где собственно и печатают документы. Правда, пока доставили только около двух миллионов бюллетеней — для голосования россиян за границей. В день выборов будут открыты почти 400 избирательных участков в 145 странах мира.



А сами кандидаты в президенты продолжают предвыборную гонку. Максим Сурайкин сегодня в Алтайском крае. На встрече с жителями Барнаула выдвиженец от «Коммунистов России» заявил, что идет на выборы, чтобы возродить СССР, и на политическую борьбу тратит весь свой доход.



Еще один кандидат, Григорий Явлинский, встречался с молодежью в столичном лофте «Авиатор». До этого лидер Яблока в статусе кандидата в президенты успел побывать в шести российских регионах. Сегодня он делился с избирателями своими идеями, каким он видит развитие страны. Его предвыборная программа так и называется — «Дорога в будущее».



Григорий Явлинский, кандидат в президенты РФ: «Вот эти три вещи: свобода, творчество и равенство возможностей — это то, что нужно обеспечить, и это задача государственной политики и самого государства».



Сергей Когогин — сопредседатель избирательного штаба Путина — сегодня в Великом Новгороде. Гендиректор «КамАЗа» на время предвыборной кампании ушел в отпуск. На встрече с избирателями речь зашла об обеспечении жильем бывших узников немецких концлагерей. А в беседе с волонтерами Когогин заявил, что нужна специальная программа поддержки древних русских городов.



А в Москве в предвыборном штабе Путина сегодня праздновали Масленицу. Ресторатор Аркадий Новиков, который является доверенным лицом кандидата в президенты провел мастер-класс по выпеканию блинов для волонтеров, которые работают в штабе.









