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    Лицензию Московского института телевидения «Останкино» приостановили

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    Лицензию Московского института телевидения «Останкино» приостановили

    Лицензию Московского института телевидения «Останкино» приостановили

    Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов.

    Такую меру решено применить к Московскому институт телевидения и радиовещания «Останкино» и Подольскому социально-спортивному институту.

    Кроме того, Рособрнадзор запретил прием студентов в Смоленский государственный институт искусств.

    В ведомстве напомнили, что вузы с приостановленными лицензиями обязаны обеспечить перевод студентов в другие образовательные учреждения с сохранением всех условий обучения.

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