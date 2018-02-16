Лицензию Московского института телевидения «Останкино» приостановили

Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов.
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Такую меру решено применить к Московскому институт телевидения и радиовещания «Останкино» и Подольскому социально-спортивному институту.
Кроме того, Рособрнадзор запретил прием студентов в Смоленский государственный институт искусств.
В ведомстве напомнили, что вузы с приостановленными лицензиями обязаны обеспечить перевод студентов в другие образовательные учреждения с сохранением всех условий обучения.
Кроме того, Рособрнадзор запретил прием студентов в Смоленский государственный институт искусств.
В ведомстве напомнили, что вузы с приостановленными лицензиями обязаны обеспечить перевод студентов в другие образовательные учреждения с сохранением всех условий обучения.
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