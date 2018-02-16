Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    В Москве по подозрению в крупном мошенничестве арестован экс-гендиректор «Известий»

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    В Москве по подозрению в крупном мошенничестве арестован <nobr>экс-гендиректор</nobr> «Известий»

    В Москве по подозрению в крупном мошенничестве арестован экс-гендиректор «Известий»

    В Москве по подозрению в крупном мошенничестве арестован <nobr>экс-гендиректор</nobr> «Известий»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Лефортовский суд Москвы заключил под стражу на один месяц бывшего гендиректора ФГУП «Издательство „Известия“» Эраста Галумова.

    Эраст Галумов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

    В Лефортовском суде отметили, что судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с рассмотрением материалов следственного управления ФСБ России.

    Эраст Галумов — профессор, доктор политических наук, руководитель в blockchein village, является членом общественного совета Следственного комитета РФ. Возглавлял «Известия» с 2001 по 2013 год. С 2005-го является издателем и главным редактором журнала «МИР и Политика», с апреля 2015 года — издатель и главный редактор журнала «Москва — Пекин».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru