Лефортовский суд Москвы заключил под стражу на один месяц бывшего гендиректора ФГУП «Издательство „Известия“» Эраста Галумова.
Эраст Галумов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
В Лефортовском суде отметили, что судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с рассмотрением материалов следственного управления ФСБ России.
Эраст Галумов — профессор, доктор политических наук, руководитель в blockchein village, является членом общественного совета Следственного комитета РФ. Возглавлял «Известия» с 2001 по 2013 год. С 2005-го является издателем и главным редактором журнала «МИР и Политика», с апреля 2015 года — издатель и главный редактор журнала «Москва — Пекин».
В Лефортовском суде отметили, что судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с рассмотрением материалов следственного управления ФСБ России.
Эраст Галумов — профессор, доктор политических наук, руководитель в blockchein village, является членом общественного совета Следственного комитета РФ. Возглавлял «Известия» с 2001 по 2013 год. С 2005-го является издателем и главным редактором журнала «МИР и Политика», с апреля 2015 года — издатель и главный редактор журнала «Москва — Пекин».
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