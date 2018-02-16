Житель Одессы изрубил топором 13 машин у здания суда в Киеве

Мужчина топором повредил 13 машин около здания Соломенского суда в Киеве, полиция задержала подозреваемого
Очевидцы рассказали, что мужчина с топором в руках пришел к зданию Соломенского суда в Киеве пешком с топором в руках и сразу начал крушить припаркованные автомобили. Его задержали полицейские.
За несколько минут мужчина успел повредить 13 машин: бил стекла, отрывал зеркала и гнул металлические части, сообщается на сайте киевской полиции.
Известно, что задержанный — житель города Одесса. Во время допроса он заявил, что «мстил за Труханова», сообщает «Украинская правда».
Накануне в Киеве избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Соломенский суд отказался арестовывать мэра и отпустил его под поручительство депутата Верховной рады. Во время заседания на улице у здания суда произошли стычки, один полицейский получил огнестрельное ранение. Задержаны трое.
Мэр Одессы Геннадий Труханов был задержан в киевском аэропорту в среду сразу по прилету из Чехии, где он находился в командировке. Градоначальника подозревают в хищении средств из местного бюджета.
За несколько минут мужчина успел повредить 13 машин: бил стекла, отрывал зеркала и гнул металлические части, сообщается на сайте киевской полиции.
Поліція затримала чоловіка, який розбив 13 автомобілів біля суду (ФОТО)Опубликовано Поліція Києва 16 февраля 2018 г.
Встановлюються мотиви його вчинку. Вирішується п…
Известно, что задержанный — житель города Одесса. Во время допроса он заявил, что «мстил за Труханова», сообщает «Украинская правда».
Накануне в Киеве избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Соломенский суд отказался арестовывать мэра и отпустил его под поручительство депутата Верховной рады. Во время заседания на улице у здания суда произошли стычки, один полицейский получил огнестрельное ранение. Задержаны трое.
Мэр Одессы Геннадий Труханов был задержан в киевском аэропорту в среду сразу по прилету из Чехии, где он находился в командировке. Градоначальника подозревают в хищении средств из местного бюджета.
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