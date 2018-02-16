Петербургские ветеринары привыкают к экзотическим пациентам

На петербургскую ветеринарную станцию всё чаще на прием к врачу приносят экзотических животных: игуан, питонов, агам, карликовых баранов. Это привело к тому, что представителей редкой фауны теперь осматривают специально подготовленные ветеринары.

Это не фотостудия с экзотическими животными, а коридор городской ветеринарной станции. Хозяева, оставив своих питомцев в очереди, с любопытством рассматривают чужих. В кабинет к специалисту почти все скамейки заняты.



Врач думает, как морской свинке скинни избежать ампутации лапы, а в это время следующие пациенты решаются выйти из клетки. Хотя в этом случае опасаться должен доктор. Тем более, что Жора устрашающе качает головой, а это тревожный знак. Но на осмотр первым пропускает даму из соседней клетки. Линяющую кожу специалист осмотрел без труда, а жалоба на зубы стала проблемой для врача.



Разнообразие пациентов заставляет постоянно повышать квалификацию. Приводят лисичек, обезьян с переломами после падения с высоты. Иногда даже размеров операционного стола не хватает, чтобы оказать скорую помощь.



Михаил Большаков, руководитель пресс-службы Государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга: «Однажды мы делали хирургическую операцию верблюду. Произошло смещение позвонков. В результате подготовили операционный стол и вправляли эти позвонки».



Кролика редкой породы принесли с жалобой на зубы, а врач первым делом понесла на весы. Оказалось, у животного ожирение. Для хозяйки пушистый питомец — настоящий антистресс. Но сам он борется с тревогой, поедая вкусный корм, а не полезную траву.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова узнала, какие экзотические животные теперь могут получить помощь у ветеринара.