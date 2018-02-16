В петербургском центре имени Алмазова откроется современный вуз

1 сентября медицинский центр имени Алмазова примет первых студентов инновационной программы.

Стратегию внедрения в образовательную систему цифровых технологий утвердил сегодня попечительский совет центра, возглавляемый спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.



Это уникальный пилотный проект. Впервые в России научно-клиническому учреждению по поручению президента предстоит реализовать программу высшего образования. Новая медицинская школа, курируемая лично министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, — это принципиально новая подготовка будущих специалистов. Не только в библиотеках и лекториях, но и на базе современной клиники.



В программе обучения — математическое моделирование, молекулярная биология и даже телемедицина. Набор абитуриентов по специальности «Лечебное дело» начнется уже этим летом.



Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации РФ: «В мире центров такого уровня очень мало. И сегодняшнее дополнение деятельности центра образовательным сегментом создает комплексную систему, и это позволяет готовить кадры нового поколения».



Слияние науки и образования на базе ведущего алмазовского центра позволит студентам идти в ногу со временем и освоить практические навыки в области математического моделирования или, к примеру, молекулярной биологии. В дальнейшем Совет федерации планирует подготовить законодательную инициативу, чтобы подобные программы получили развитие и в других регионах.