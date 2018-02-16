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    В петербургском центре имени Алмазова откроется современный вуз. Матвиенко, Санкт-Петербург, вузы, медицина, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургском центре имени Алмазова откроется современный вуз

    В петербургском центре имени Алмазова откроется современный вуз

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    В петербургском центре имени Алмазова откроется современный вуз

    В петербургском центре имени Алмазова откроется современный вуз

      1 сентября медицинский центр имени Алмазова примет первых студентов инновационной программы.

      Стратегию внедрения в образовательную систему цифровых технологий утвердил сегодня попечительский совет центра, возглавляемый спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

      Это уникальный пилотный проект. Впервые в России научно-клиническому учреждению по поручению президента предстоит реализовать программу высшего образования. Новая медицинская школа, курируемая лично министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, — это принципиально новая подготовка будущих специалистов. Не только в библиотеках и лекториях, но и на базе современной клиники.

      В программе обучения — математическое моделирование, молекулярная биология и даже телемедицина. Набор абитуриентов по специальности «Лечебное дело» начнется уже этим летом.

      Валентина Матвиенко      , председатель Совета федерации РФ: «В мире центров такого уровня очень мало. И сегодняшнее дополнение деятельности центра образовательным сегментом создает комплексную систему, и это позволяет готовить кадры нового поколения».

      Слияние науки и образования на базе ведущего алмазовского центра позволит студентам идти в ногу со временем и освоить практические навыки в области математического моделирования или, к примеру, молекулярной биологии. В дальнейшем Совет федерации планирует подготовить законодательную инициативу, чтобы подобные программы получили развитие и в других регионах.

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