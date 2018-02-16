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    Кадеты показали вице-губернатору Петербурга современный корпус Суворовского училища. Санкт-Петербург, Смольный, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКадеты показали вице-губернатору Петербурга современный корпус Суворовского училища

    Кадеты показали вице-губернатору Петербурга современный корпус Суворовского училища

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    Кадеты показали <nobr>вице-губернатору</nobr> Петербурга современный корпус Суворовского училища

    Кадеты показали вице-губернатору Петербурга современный корпус Суворовского училища

    Кадеты показали <nobr>вице-губернатору</nobr> Петербурга современный корпус Суворовского училища

      Александр Говорунов сегодня осмотрел новый комплекс Суворовского училища на Московском проспекте и поздравил кадетов с наступающим Днем защитника Отечества.

      Классы оборудованы по последнему слову техники, библиотека поражает своими масштабами, а три тира позволяют одновременно обучать владению разными видами оружия.

      Сейчас в училище проходят обучение более 500 воспитанников. После продолжительной экскурсии Александр Говорунов вручил особо отличившимся суворовцам памятные подарки, а самому училищу подарил парадно украшенный портрет императрицы Екатерины II.

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