Кадеты показали вице-губернатору Петербурга современный корпус Суворовского училища

Александр Говорунов сегодня осмотрел новый комплекс Суворовского училища на Московском проспекте и поздравил кадетов с наступающим Днем защитника Отечества.

Классы оборудованы по последнему слову техники, библиотека поражает своими масштабами, а три тира позволяют одновременно обучать владению разными видами оружия.



Сейчас в училище проходят обучение более 500 воспитанников. После продолжительной экскурсии Александр Говорунов вручил особо отличившимся суворовцам памятные подарки, а самому училищу подарил парадно украшенный портрет императрицы Екатерины II.