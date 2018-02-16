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    В предвыборном штабе Путина испекли 2018 блинов. выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ предвыборном штабе Путина испекли 2018 блинов

    В предвыборном штабе Путина испекли 2018 блинов

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    В предвыборном штабе Путина испекли 2018 блинов

    В предвыборном штабе Путина испекли 2018 блинов

    В предвыборном штабе Путина испекли 2018 блинов

      В предвыборном штабе Владимира Путина сегодня отмечали Масленицу. Как приготовить самые вкусные блины, гостей праздника научил известный ресторатор Аркадий Новиков.

      Новиков провел мастер-класс, в ходе которого поделился собственными кулинарными секретами.

      Аркадий Новиков, ресторатор: «Мне нравится, когда блинчики все-таки имеют сладкий вкус. Не важно, делаем мы их с мясом, со сметаной, с икрой — все равно они должны иметь сладость определенную, потому что если не сладкий, то это уже не блин, а такой а-ля хлеб».

      В честь Масленицы волонтеры штаба испекли 2018 блинов, а начинки для них привезли из всех регионов страны.

      Между тем сегодня Гознак передал в Центризбирком около 2 миллионов бюллетеней для голосования за границей. Позже их передадут в МИД России, откуда дипломатической почтой доставят на 385 избирательных участков в 145 странах. Бюллетени также будут использованы для досрочных выборов на иностранных избирательных участках.

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