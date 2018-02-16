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    Российская конькобежка Воронина взяла бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Российская конькобежка Воронина взяла бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане

    Российская конькобежка Воронина взяла бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане

    Российская конькобежка Воронина взяла бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 метров на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

    Победу в забеге одержала представительница Нидерландов Эсме Виссер, ее результат — 6 минут 50,23 секунды. Второй пришла чешская спортсменка Мартина Сабликова, отставшая на 1,62 секунды. Воронина стала третьей — плюс 3,75 секунды.

    Таким образом, в копилке российской сборной уже восемь наград Игр-2018 — два серебра и шесть бронз. Ранее сегодня серебряную медаль завоевал скелетонист Никита Трегубов, а российский лыжник Денис Спицов показал третий результат в гонке на 15 км свободным стилем.

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