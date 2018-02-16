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    ЦБ решил запретить уличные табло с курсами валют. банки, валюта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ решил запретить уличные табло с курсами валют

    ЦБ решил запретить уличные табло с курсами валют

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    ЦБ решил запретить уличные табло с курсами валют

    ЦБ решил запретить уличные табло с курсами валют

      С улиц предложили убрать электронные табло и стенды с информацией о курсах валют.

      Проект документа, подготовленный Центробанком, вынесен на общественное обсуждение.

      В нем, в частности, говорится, что банки не могут устанавливать стенды, щиты, растяжки и электронные табло с данными о курсах принимаемых к обмену валют, на внешних стенах, крышах и «иных конструктивных элементах» здания. Для того, чтобы получить информацию о курсе, клиенту необходимо будет зайти в помещение банка.

      Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 марта.

      При этом в ЦБ не стали объяснять, с чем связано решение ужесточить правила информирования о курсах валют.

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