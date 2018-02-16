В США супруги подали иск на 3 млн долларов за проданный им «дом ужасов»

Покупатели особняка в Калифорнии намерены отсудить у риелторов миллионы долларов. Супруги из США уверены, что от них намеренно скрыли мистическую историю старинного здания. Его называют ни много ни мало «домом убийств».

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Знаменитый особняк Розенхайма, построенный в начале прошлого века в Лос Анжелесе, был идеальным местом для съемок сериала «Американская история ужасов». По сценарию его прозвали «домом убийств». Но телекошмары обернулись вполне реальным ужасом для супружеской пары, купившей этот дом за три с лишним миллиона долларов. Сериал стал настолько популярным, что к дому ежедневно приезжают десятки, а то и сотни зевак, поглазеть на достопримечательность. Причем съемками с улицы многие не ограничиваются. Особо рьяные фаны забираются даже внутрь дома, не обращая внимания на жильцов.



В общем, вместо элитного особняка супруги оказались словно в осажденной крепости. Сейчас, правда, поток «туристов» заметно спал. Но калифорнийские страдальцы все равно решили судиться с прежними жильцами, продавшими им дом, и с риелторской конторой, посредничавшей при сделке. Требуют три миллиона долларов. Мол, они не предупредили, что в этом доме ужасов на самом деле будет страшно жить. Кроме того пара уверена, что в доме действительно живут привидения, о которых им тоже не сказали. Правда, эту жалобу в судебный иск добавлять не стали.



По калифорнийским законам продавец действительно должен был рассказать покупателям недвижимости всю негативную историю дома за последние три года, если таковая есть. Но многие сомневаются, что покупая особняк в 2015 новые жильцы не знали о его страшной популярности.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

