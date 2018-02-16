В Москве задержали правую руку преемника Деда Хасана

В Москве силовики провели операцию по задержанию подозреваемых в участии в преступном сообществе и вымогательстве. Среди задержанных — правая рука так называемого вора в законе из Азербайджана Надира Салифова, также известного как Лота Гули.
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Как только правоохранители попали в квартиру, Фуад Рзаев попытался нанести себе увечье. Ранение оказалось не тяжелым — первую помощь Афо оказали на месте. После этого начали задавать вопросы.
При обыске в квартире стражи порядка обнаружили пистолет, патроны и нож. Теперь предстоит еще выяснить довольно много деталей биографии этого человека.
По предварительным данным сыщиков, в Москве Рзаев занимается вымогательством денег у бизнесменов и является правой рукой Надира Салифова, которого называют новым претендентом на место главного вора в законе. Речь идет не только о России, но и всем постсоветском пространстве. Прежде, как говорят эксперты, это звание носили Шакро Молодой, но сейчас он находится под следствием, и ныне покойный Дед Хасан.
Салифов недавно вышел на свободу после длительного заключения. Сейчас он находится за границей, предположительно, в Турции. И, как говорят правоохранители, действует новый претендент силами своих сообщников. О нем известно следующее: в 1996-м в Азербайджане был осужден за вымогательство, похищение людей и незаконное хранение оружия. За это назначили 27 лет лишения свободы. Сидя за решеткой, он, по некоторой информации, совершил еще несколько преступлений. В России Салифова обвиняют в похищении людей, незаконном хранении оружия и разбое. Он объявлен в розыск.
Подробности — в репортаже.
При обыске в квартире стражи порядка обнаружили пистолет, патроны и нож. Теперь предстоит еще выяснить довольно много деталей биографии этого человека.
По предварительным данным сыщиков, в Москве Рзаев занимается вымогательством денег у бизнесменов и является правой рукой Надира Салифова, которого называют новым претендентом на место главного вора в законе. Речь идет не только о России, но и всем постсоветском пространстве. Прежде, как говорят эксперты, это звание носили Шакро Молодой, но сейчас он находится под следствием, и ныне покойный Дед Хасан.
Салифов недавно вышел на свободу после длительного заключения. Сейчас он находится за границей, предположительно, в Турции. И, как говорят правоохранители, действует новый претендент силами своих сообщников. О нем известно следующее: в 1996-м в Азербайджане был осужден за вымогательство, похищение людей и незаконное хранение оружия. За это назначили 27 лет лишения свободы. Сидя за решеткой, он, по некоторой информации, совершил еще несколько преступлений. В России Салифова обвиняют в похищении людей, незаконном хранении оружия и разбое. Он объявлен в розыск.
Подробности — в репортаже.
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