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    В Москве неадекватный мужчина атаковал полицейских и попытался забрать у них оружие

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    В Москве неадекватный мужчина атаковал полицейских и попытался забрать у них оружие

    В Москве неадекватный мужчина атаковал полицейских и попытался забрать у них оружие

    На западе Москвы задержан нетрезвый мужчина, напавший на полицейских.

    В ночь на 15 февраля поступила информацию о мелком хулиганстве в квартире на улице Толбухина. По вызову прибыли двое полицейских. Их в квартире встретил пьяный 26-летний приезжий из Молдавии.

    Неадекватный мужчина напал на правоохранителей, которые решили его задержать. У одного из полицейских молодой человек попытался отобрать табельное оружие и оторвал нагрудный карман на форме, а второму стражу порядка злоумышленник расцарапал лицо.

    В результате оба правоохранителя получили ссадины лица и ушибы. Им уже оказали медпомощь.

    Дебошира же скрутили и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство «Москва».

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