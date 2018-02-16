В Москве неадекватный мужчина атаковал полицейских и попытался забрать у них оружие

На западе Москвы задержан нетрезвый мужчина, напавший на полицейских.
В ночь на 15 февраля поступила информацию о мелком хулиганстве в квартире на улице Толбухина. По вызову прибыли двое полицейских. Их в квартире встретил пьяный 26-летний приезжий из Молдавии.
Неадекватный мужчина напал на правоохранителей, которые решили его задержать. У одного из полицейских молодой человек попытался отобрать табельное оружие и оторвал нагрудный карман на форме, а второму стражу порядка злоумышленник расцарапал лицо.
В результате оба правоохранителя получили ссадины лица и ушибы. Им уже оказали медпомощь.
Дебошира же скрутили и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство «Москва».
Неадекватный мужчина напал на правоохранителей, которые решили его задержать. У одного из полицейских молодой человек попытался отобрать табельное оружие и оторвал нагрудный карман на форме, а второму стражу порядка злоумышленник расцарапал лицо.
В результате оба правоохранителя получили ссадины лица и ушибы. Им уже оказали медпомощь.
Дебошира же скрутили и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство «Москва».
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