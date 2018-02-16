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    В Сирии нашли массовое захоронение жертв ИГИЛ

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    В Сирии нашли массовое захоронение жертв ИГИЛ

    В Сирии нашли массовое захоронение жертв ИГИЛ

    В Сирии нашли массовое захоронение жертв ИГИЛ
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Тела десятков жертв террористов нашли в провинции Ракка.

    Массовое захоронение обнаружено в районе Ар-Рамасан, освобожденном сирийской армией.

    В глубокой траншее найдена тела десятков военных и мирных жителей, замученных боевиками запрещенного «Исламского государства», сообщает агентство SANA.

    Отметим, что город Ракка, который находился под контролем боевиков с 2013 года, долгое время считался неофициальной «столицей» ИГИЛ. В октябре прошло года город был освобожден отрядами «Сил демократической Сирии».

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