Интернет-мошенники крадут шанс на выздоровление у семимесячного Артёма

Семимесячный Артём Пронин нуждается в помощи: в любой момент у него может остановиться дыхание и начаться судороги. Всему виной редкая генетическая болезнь Канавана. В Интернете открыт сбор средств для ребенка, но бедой уже успели воспользоваться мошенники.
Каждые три часа с помощью специального прибора, который малышу надевают на пальчик, надо измерить уровень кислорода в его крови. Заболевание разрушает мозг ребенка. С таким диагнозом дети не доживают и до десяти лет. Шанс на выздоровление Тёме дают в американской клинике. Доктор Кристофер Янсон уже лечил малышей с болезнью Канавана. Он готов провести обследование и операцию — за пять с половиной миллионов рублей. Оплатить надо все и сразу.
Кристофер Янсон, врач-невролог, США: Это даст Артёму шанс на нормальную жизнь. Если не лечить это заболевание, то оно является фатальным.
На то, чтобы собрать необходимую сумму, родителям Тёмы нужно время, а его у них почти не осталось. Обследование надо пройти уже в марте. Мама ребенка, Алла Пронина, вынуждена была сделать клик о помощи в Интернете. Некоторое время помощь действительно приходила — до тех пор, пока в Сети не появились и другие странички маленького Тёмы. Вот только сбор средств на них вели уже не родители больного ребенка, а виртуальные мошенники.
Алла Пронина: «На карту сегодня пришло 11 тысяч рублей. По сравнению с предыдущими днями сборов — это намного меньше… Сказать, что это больно и неприятно — это не сказать ни о чем. Это люди, которые лишают ребенка шанса и возможности на здоровое детство, лишают шанса стать нормальным, здоровым человеком».
По словам экспертов, маленький Тёма и его родители стали жертвами так называемых «зеркальщиков». Используя виртуальные странички детей, которым нужна помощь, аферисты создают фейковые. Вроде все реально: и дети, и диагнозы, и справки. Все, кроме одного — номера счета для пожертвований. Остановить эпидемию интернет-обманщиков пытаются волонтеры и благотворительные фонды. Но пока что это больше напоминает бой с ветряными мельницами. Стоит заблокировать одну фейковую страницу, как на следующий день появляются две новых.
Эксперты советуют жертвовать с умом и помнить, что, отдавая бездумно даже сто рублей проходимцу, мы рискуем подписать еще один смертный приговор тяжело больному ребенку. Подробнее о том, как интернет-мошенники наживаются на благотворительности — в фильме «Клик о помощи» из цикла «ЧП. Расследование».
Чтобы помочь Артёму, отправьте SMS со словом «Помогаю» и суммой пожертвования на номер 3434 (например, «Помогаю 300»).
Кристофер Янсон, врач-невролог, США: Это даст Артёму шанс на нормальную жизнь. Если не лечить это заболевание, то оно является фатальным.
На то, чтобы собрать необходимую сумму, родителям Тёмы нужно время, а его у них почти не осталось. Обследование надо пройти уже в марте. Мама ребенка, Алла Пронина, вынуждена была сделать клик о помощи в Интернете. Некоторое время помощь действительно приходила — до тех пор, пока в Сети не появились и другие странички маленького Тёмы. Вот только сбор средств на них вели уже не родители больного ребенка, а виртуальные мошенники.
Алла Пронина: «На карту сегодня пришло 11 тысяч рублей. По сравнению с предыдущими днями сборов — это намного меньше… Сказать, что это больно и неприятно — это не сказать ни о чем. Это люди, которые лишают ребенка шанса и возможности на здоровое детство, лишают шанса стать нормальным, здоровым человеком».
По словам экспертов, маленький Тёма и его родители стали жертвами так называемых «зеркальщиков». Используя виртуальные странички детей, которым нужна помощь, аферисты создают фейковые. Вроде все реально: и дети, и диагнозы, и справки. Все, кроме одного — номера счета для пожертвований. Остановить эпидемию интернет-обманщиков пытаются волонтеры и благотворительные фонды. Но пока что это больше напоминает бой с ветряными мельницами. Стоит заблокировать одну фейковую страницу, как на следующий день появляются две новых.
Эксперты советуют жертвовать с умом и помнить, что, отдавая бездумно даже сто рублей проходимцу, мы рискуем подписать еще один смертный приговор тяжело больному ребенку. Подробнее о том, как интернет-мошенники наживаются на благотворительности — в фильме «Клик о помощи» из цикла «ЧП. Расследование».
Чтобы помочь Артёму, отправьте SMS со словом «Помогаю» и суммой пожертвования на номер 3434 (например, «Помогаю 300»).
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