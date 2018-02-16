Определены любимые блины россиян

Аналитики «Яндекса» выяснили, какие блины больше всего любят россияне, из чего их готовят и с чем едят.
Изучив запросы о блинах, задававшихся на Масленицу, эксперты пришли к выводу, что чаще всего россияне готовят блины с творогом, мясом и сыром.
Однако есть и региональная специфика. Так, на западе России популярнее блины с мясом, на юге — с грибами, а на севере — с ветчиной. При этом на Дальнем Востоке в блины часто кладут рис, а в Вологодской, Кировской и Нижегородской областях — лук.
Пекут же блины чаще всего на молоке и молочных продуктах. Но попадаются и другие варианты — например, пиво или минералка. При этом, судя по запросам, для изготовления блинов чаще все всего используют гречневую муку. Однако скорее всего такой результат получился из-за того, что пшеничная является самым очевидным выбором, и люди просто не уточняют тип муки при поиске рецептов.
Также в исследовании «Яндекса» говорится, что самыми блинными местами России стали Липецкая, Воронежская, Тамбовская и Астраханская области. Меньше всего рецептами блинов интересуются на Кавказе. Среди кавказских регионов выделяется Северная Осетия, где блины ищут даже чаще, чем в среднем по стране.
Отметим, что о самых необычных рецептах блинов из разных регионов России вы можете узнать из материала программы «Итоги дня».
Однако есть и региональная специфика. Так, на западе России популярнее блины с мясом, на юге — с грибами, а на севере — с ветчиной. При этом на Дальнем Востоке в блины часто кладут рис, а в Вологодской, Кировской и Нижегородской областях — лук.
Пекут же блины чаще всего на молоке и молочных продуктах. Но попадаются и другие варианты — например, пиво или минералка. При этом, судя по запросам, для изготовления блинов чаще все всего используют гречневую муку. Однако скорее всего такой результат получился из-за того, что пшеничная является самым очевидным выбором, и люди просто не уточняют тип муки при поиске рецептов.
Также в исследовании «Яндекса» говорится, что самыми блинными местами России стали Липецкая, Воронежская, Тамбовская и Астраханская области. Меньше всего рецептами блинов интересуются на Кавказе. Среди кавказских регионов выделяется Северная Осетия, где блины ищут даже чаще, чем в среднем по стране.
Отметим, что о самых необычных рецептах блинов из разных регионов России вы можете узнать из материала программы «Итоги дня».
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