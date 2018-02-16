СМИ: Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек

СМИ узнали о письме норвежского террориста Андерса Брейвика начальнику тюрьмы.
В своем послании Брейвик утверждает, что решил отречься от «фашистской, национал-социалистической и неонацистской идеологии», а также подчеркивает, что сожалеет об убийствах и «сделал бы все, чтобы тех событий никогда не случилось, если бы это было возможно».
Впрочем, психиатры говорят, что верить в раскаяние Брейвика не стоит. По мнению специалистов, с помощью этого письма террорист пытается сократить себя срок заключения, пишет норвежское издание Verdens Gang.
Напомним, ультраправый радикал Андерс Брейвик устроил двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек, в июле 2011 года. Сначала он организовал взрыв в правительственном квартале Осло, а потом расстрелял десятки людей в молодежном лагере на острове Утойя.
При этом перед атакой Брейвик опубликовал в Интернете свой манифест, в котором объяснил свои действия желанием противостоять мультикультурализму, наплыву мигрантов и исламизации Европы. Сейчас террорист отбывает 21-летнее заключение в тюрьме Шиен.
Впрочем, психиатры говорят, что верить в раскаяние Брейвика не стоит. По мнению специалистов, с помощью этого письма террорист пытается сократить себя срок заключения, пишет норвежское издание Verdens Gang.
Напомним, ультраправый радикал Андерс Брейвик устроил двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек, в июле 2011 года. Сначала он организовал взрыв в правительственном квартале Осло, а потом расстрелял десятки людей в молодежном лагере на острове Утойя.
При этом перед атакой Брейвик опубликовал в Интернете свой манифест, в котором объяснил свои действия желанием противостоять мультикультурализму, наплыву мигрантов и исламизации Европы. Сейчас террорист отбывает 21-летнее заключение в тюрьме Шиен.
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